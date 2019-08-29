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    На Волині СБУ викрила на хабарі голову об’єднаної територіальної громади (фото)

    • Розсилка
    На Волині СБУ викрила на хабарі голову об’єднаної територіальної громади (фото)

    За даними спецслужби, посадовець у $1,5 тис. оцінив своє сприяння у виділенні чоловіку в оренду 10 га землі для ведення сільського господарства

    Голова однієї з об’єднаних територіальних громад на Волині вимагав $1,5 тис. від місцевого фермера. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що посадовець у таку суму оцінив своє сприяння у виділенні чоловіку в оренду 10 га землі для ведення сільського господарства.

    Правоохоронці затримали голову ОТГ на робочому місці під час отримання ним всієї суми неправомірної вигоди.

    Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику підозри у скоєнні злочину за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Викриття протиправного механізму СБУ здійснювала спільно з Нацполіцією та під процесуальним керівництвом прокуратури області. Триває досудове слідство.

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