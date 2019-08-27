На Миколаївщині СБУ затримала підприємця за підозрою у видобутку піску на 23 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілюстративне фото

Наразі задокументовано, що ділок, порушуючи встановлені законодавством правила використання надр, незаконно добув 310 тис. тонн піску загальною вартістю понад 23 млн грн

На Миколаївщині місцевий комерсант у промислових масштабах незаконно видобував пісок для використання у дорожньому будівництві та будівельних розчинах. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що після вичерпання ресурсу піщаного кар’єру його власник самовільно зайняв розташовані поруч земельні ділянки сільськогосподарського призначення, переважно державної власності. За його вказівками на цих ділянках без спеціального дозволу знято шар родючого ґрунту.

Дії підприємця призвели до зміни рельєфу та розширили межі кар’єру, внаслідок чого подальше використання сільськогосподарських земель стало неможливим.

Наразі задокументовано, що ділок, порушуючи встановлені законодавством правила використання надр, незаконно добув 310 тис. тонн піску загальною вартістю понад 23 млн грн.

За матеріалами СБУ комерсанту повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями, яке спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, державним інтересам), ч. 2 ст. 240 (порушення встановлених правил використання надр, яке створило небезпеку для життя і здоров’я людей та довкілля) та ст. 254 Кримінального кодексу України (безгосподарське використання земель).

Заходи із викриття зловмисника проводились спільно із Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.