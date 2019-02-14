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    На Волині СБУ викрила на систематичних хабарах посадовця Укртрансбезпеки

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    На Волині СБУ викрила на систематичних хабарах посадовця Укртрансбезпеки
    Фото: Управління Служби безпеки України у Волинській області

    Посадовець налагодив механізм отримання хабарів від перевізників, вартість його «послуг» становила $100 з кожної машини, він «надавав» біля 500 дозволів щомісяця

    Співробітники Управління Служби безпеки України у Волинській області під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на систематичному отриманні хабарів головного спеціаліста відділу надання адміністративних послуг Управління Укртрансбезпеки у Волинській області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм отримання хабарів від перевізників за надання дозвільних документів на міжнародні вантажні перевезення. Вартість його «послуг» становила $100 з кожного транспортного засобу. У середньому зловмисник таким чином «надавав» понад 500 дозволів щомісяця.

    Фото: Управління Служби безпеки України у Волинській області
    Фото: Управління Служби безпеки України у Волинській області

    Крім того, за окрему плату посадовець обіцяв клієнтам пришвидшити процес отримання відповідних документів, а у разі відмови від сплати «данини» ‒ створював штучні перешкоди при їх оформленні.

    Правоохоронці затримали чоловіка згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на робочому місці під час отримання чергового хабара від місцевого жителя.

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