СБУ викрила рекетирів, які вимагали понад $80 тисяч з голови аграрного підприємства



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Фото: ssu.gov.ua

За вказану суму фігуранти справи обіцяли чиновнику вплинути на службових осіб Мінагропрому, щоб подовжити термін його перебування на займаній посаді

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України викрили та припинили діяльність організованого угруповання, учасники якого вимагали кошти від керівника державного регіонального підприємства підпорядкованого Міністерству аграрної політики та продовольства України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники вимагали від очільника підприємства кошти у розмірі $83,5 тисячі. За вказану суму фігуранти справи обіцяли чиновнику вплинути на службових осіб Міністерства, щоб подовжити термін його перебування на займаній посаді.

Правоохоронці затримали двох учасників угруповання в столиці згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання $9 тисяч – останньої частини хабара.

Фото: ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину.

Фото: ssu.gov.ua

Операція з викриття зловмисників проводилася спільно зі слідчими ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури та за сприяння керівництва Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Раніше повідомлялося, що у Харкові СБУ блокувала діяльність етнічного угруповання, яке тероризувало підприємців.