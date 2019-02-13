В СБУ відреагували на гучну заяву Мангера



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В СБУ вважають, що Мангер хоче добитися передачі справи в інший правоохоронний орган Фото: Стас Козлюк, Тиждень

На думку спікера СБУ, метою відповідної заяви Мангера було «намагання нівелювати великий обсяг доказової бази, яку проти нього зібрала Служба безпеки»

В Службі безпеки України обурені заявою голови Херсонської облради Владислава Мангера про те, що вбивство активістки Катерини Гандзюк нібито організував генерал СБУ Данило Доценко.

Про це у Facebook повідомила спікер СБУ Олена Гітлянська.

«Заява Мангера, обґрунтовано підозрюваного в організації вбивства активістки Гандзюк, зроблена під час судового засідання з обрання йому міри запобіжного заходу, викликає навіть не здивування, а обурення. Вона є абсурдною, безпідставною та наклепницькою», - зазначила Гітлянська.

Вона не виключає того, що метою відповідної заяви Мангера було «намагання нівелювати великий обсяг доказової бази, яку проти нього зібрала Служба безпеки, та добитися передачі справи в інший правоохоронний орган».

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер під час судового засідання по обранню йому запобіжного заходу 13 лютого заявив, що вбивство активістки Катерини Гандзюк організував генерал Служби безпеки України Данило Доценко.

Як відомо, у середу, 13 лютого, Шевченківський суд Києва розглядає обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру. Адвокати Мангера хочуть дослідити диски, на яких свідки заявляють про його причетність до замовлення убивства Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.