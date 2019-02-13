У Черкасах СБУ викрила на хабарі слідчого Національної поліції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ssu.gov.ua

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав у місцевого жителя $5 тисяч за закриття кримінального провадження

Співробітники Служби безпеки України спільно з ДБР викрили на хабарі слідчого Головного управління Національної поліції у Черкаській області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав у місцевого жителя $5 тисяч за закриття кримінального провадження.

Співробітники СБУ задокументували отримання поліцейським частини неправомірної вигоди у розмірі три тисячі триста американських доларів.

Фото: ssu.gov.ua

У межах розпочатого кримінального провадження під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання фігуранту справи міри запобіжного заходу.