На Волині тала вода підтоплює прибудинкові території

Волинські рятувальники відкачали 420 кубометрів талої води з приватних господарств

У середу, 3 березня, рятувальники ДСНС України у Волинській області здійснили два виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних із відкачуванням талої води з підтоплених прибудинкових територій та присадибних ділянок.

У селі Вишеньки Рожищенського району рятувальники відкачали талу воду з трьох підтоплених домогосподарств на вулицях Зарічній та Селянській. А в селі Нова Вижва Старовижівського району працівники ДСНС відпомпували воду з присадибної ділянки на провулку Луговому.

До проведення робіт залучили дві одиниці техніки, працювали девять рятувальників. Загальний об’єм відпомпованої за добу талої води становить 420 кубометрів.

Цього року рятувальники вперше провели роботи з відкачування води з прибудинкових територій 27 лютого, коли добова температура зросла й розпочалося сніготанення.

Загалом за період 27 лютого-3 березня рятувальники відкачали понад 1700 кубометрів з окремих приватних домоволодінь, розташованих на низинній місцевості в Камінь-Каширському, Маневицькому, Любешівському, Любомльському, Рожищенському й Турійському районах.

Нагадаємо, Львівщину також продовжує затоплювати. Завідувачка відділу гідрологічних прогнозів Львівського гідрометцентру Надія Михайлишин розповіла, що найближчими днями зростатиме рівень води в річці Вишня, що належить до басейну Сяну та в ріках Рата й Солокія.

У середу, 3 березня, внаслідок підйому рівня води на 0,3 метра в басейні річки Західний Буг, сталося підтоплення підрозділу Червоноградської рятувальної станції.

Через підняття рівня води на Рівненщині також сталося підтоплення. У деяких селах вулицями можна проїхати лише на тракторі.



