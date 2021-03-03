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    Можна проїхати тільки трактором. На Рівненщині затопило села (відео)

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    3-5 березня продовжиться підвищення рівнів води на річках&nbsp;у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях - Можна проїхати тільки трактором. На Рівненщині затопило села (відео)
    3-5 березня продовжиться підвищення рівнів води на річках у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях
    Скріншот фото: відео sarny_sity

    Найближчими днями через підняття рівня води на Рівненщині буде підтоплення

    Мешканці села Хміль, яке розташоване на території колишнього Рокитнівського району, показали, як після зими виглядає центральна вулицях їхнього населеного пункту. Відео опублікували в спільноті «Сарни Сіті».

    По всій ширині проїзної частини стоїть вода. Місцеві проїжджають на тракторі.

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    Публикация от Твоє Сарни (@sarny_sity)

    Зазначимо, що на Рівненщині від затоплення постраждали й інші села. Так, мешканці Вараського району обурені станом дороги між селами Луко та Воронки. Відео, на якому демонструють стан проїзної частини, опублікували в спільноті volod_blog.

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    Публикация от Володимирець Вараш Зарічне (@volod_blog)

    Найближчими днями через підняття рівня води очікують підтоплення домогосподарств у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях.

    Також повідомляється про можливе досягнення вiдмiток підтоплення господарських споруд та затоплення сільгоспугідь в прирічкових населених пунктах Старовижiвського, Ратнiвського, Маневицького районів Волинської області, Рокитнiвського району Рiвненської областi, Ємiльчинського району Житомирської областi та м. Червоноград (річка Солокія притока Західного Бугу в Львівській обл.) – рівень небезпеки жовтий.

    Раніше синоптики дали прогноз на 5-8 березня. Також повідомлялося, що відлига у столиці може викликати зсуви ґрунту.

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    Теги: дороги вода Рівненщина Рівне річка весна Сарни
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