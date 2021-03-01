Весна прийшла. Чи загрожують Україні паводки після потужних снігопадів

Екологи дали прогноз, чого очікувати Україні після сніжної зими

Після потужних снігопадів і морозів до України прийшла весна з теплом. Тож, в Україні є велика загроза паводків. Про це розповів еколог, голова Національної екологічної ради України Олександр Чистяков.

Прогнози паводків

«100% будуть паводки, і паводок буде сильний в Карпатах. Якщо в центральній частині такого катастрофічного паводку не буде, звісно, там буде весняна повінь, але вона буде у мірах звичайної, природньої, і на господарську діяльність це не вплине. А ось в Карпатах буде очікуватись дуже сильний паводок», – повідомив він ТСН.

Еколог зазначив, що найбільше можуть постраждати ті населені пункти, які розташовані поблизу гірських річок.

«Ці річки обов'язково вийдуть зі свого русла. Тому що є декілька причин для цього: перше – іде масова вирубка лісу, адже ми зі школи знаємо, що кожне дерево акумулює і тримає своїм корінням до 400 літрів води. І якщо не буде дерева, то ця вода перетворюється в смертельний потік, який змиває все на своєму шляху. Також у нас, на превеликий жаль, дуже багато гірських річок просто зруйновані – річна галька, яка і тримала ці ріки у руслах, - забрана на продаж. Тепер, не маючи свого русла, ріка розливається і наносить просто катастрофічні збитки народному господарству», – розповідає експерт.

За його словами, небезпеку для сіл і міст несуть як великі, так і малі ріки. «Незалежно (великі, чи малі річки. – Ред). Адже великі ріки будуть приймати у себе більше вологи, а маленькі річки, через те, що не зможуть прийняти великої кількості вологи – швидше буду розливатись», – зазначив еколог.

На думку Чистякова, найбільше від паводків постраждає Закарпатська область.

Як вирішити проблему паводків

Еколог наголошує, що, аби вирішити проблему паводків в Карпатах, потрібно терміново відновлювати лісистість гірських схилів.

«По-перше: потрібно висаджувати дерева. І якщо вчора, можна було висаджувати дерева один до одного – тобто одне зрубали, а одне посадили, то сьогодні вже цього буде замало. І потрібно садити один до десяти – одне дерево зрубали, а 10 посадили. По-друге, потрібно терміново провести ревізію всіх малих річок, їхніх русел, в якому вони перебувають стані. І залучити до цього науковців, бажано з Інституту меліорації, Інституту гідробіології Академії наук України, Аграрну академію наук. Вони моментально розпишусь гідрологічну карту, що потрібно зробити, щоб не було масових потопів. І третє, що потрібно зробити, – не просто на папірці заборонити вирубку лісів. Потрібно ввести такі штрафи, щоб це стало економічно невигідно. Щоб людина знала - зріжеш смереку – віддавай хату, щоб оплатити штраф за нанесений природі збиток», – резюмував еколог.

Нагадаємо, у червні минулого року захід України потерпав від повеней, будинки та дороги затоплювало, людей евакуйовували. Після сильних опадів утворилися потоки, які розливалися та руйнували все на своєму шляху.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.