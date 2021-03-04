Львівщину затоплюватиме аж до 15 березня. Синоптики озвучили прогноз

На річці Солокія можливе досягнення відміток початкового затоплення окремих госпоб’єктів

Львівщину продовжує затоплювати. Про це повідомили у Львівській обладміністрації.

4-5 березня на рiчках басейну Захiдного Бугу очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,1-0,5 метра. На річці Солокія біля Червонограда на 0,3-0,7 метра над рівнями, які зафіксували 2 березня. Відбуватиметься подальше затоплення заплав, с/г угідь.

На річці Солокія можливе досягнення відміток початкового затоплення окремих госпоб’єктів (жовтий рівень небезпеки).

На річці Рата біля села Межиріччя можливе перевищення відміток часткового затоплення окремих госпоб’єктів, будинків в с.Селець, с. Межиріччя (помаранчевий рівень небезпеки).

Завідувачка відділу гідрологічних прогнозів Львівського гідрометцентру Надія Михайлишин розповіла, що найближчими днями зростатиме рівень води в річці Вишня, що належить до басейну Сяну та в ріках Рата й Солокія.

«Через підвищення температури 3–5 березня ми очікуємо продовження розвитку весняного водопілля на річці Вишня в басейні Сяну на 0,1-0,5 метра й так само на ріках Західному Бузі – 0,1-0,5 метра», – розповіла Михайлишин.

За її словами, на річці Солокія біля Червонограда прогнозують підняття рівня води на 0,-0,7 метра. Водночас синоптикиня зауважила, що можливе затоплення заплав, сільськогосподарських земель, господарських об’єктів та окремих будинків у Червоноградському районі. Йдеться про такі населенні пункти, як села Сілець, Межиріччя й місто Червоноград.

Михайлишин розповіла, що з наявних прогнозів можна передбачити, що така ситуація в Червоноградському районі зберігатиметься орієнтовно до 15 березня.

У середу, 3 березня, внаслідок підйому рівня води на 0,3 метра в басейні річки Західний Буг, сталося підтоплення підрозділу Червоноградської рятувальної станції.

Раніше голова Національної екологічної ради України Олександр Чистяков розповів, що найбільше можуть постраждати ті населені пункти, які розташовані поблизу гірських річок. Небезпеку для сіл і міст несуть як великі, так і малі ріки. На його думку, найбільше від паводків постраждає Закарпатська область.