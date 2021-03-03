На Львівщині річка підтопила рятувальну станцію. Вода наближається до будинків (відео)

Вода в річці Солокія піднялася настільки, що перейшла через дамбу

У середу, 3 березня, внаслідок підйому рівня води на 0,3 метра в басейні річки Західний Буг, сталося підтоплення підрозділу Червоноградської рятувальної станції. Про це повідомили рятувальники в мережі Facebook.

Вода в річці Солокія піднялася настільки, що перейшла через дамбу. Як зазначають місцеві мешканці, уже є підтоплення приватних будиночків.

На 4-5 березня очікується подальше підвищення рівня води на річках басейну Західного Бугу. Мешканців Червоноградського району уже попередили про загрозу підтоплення житлових будинків.

Через підняття рівня води на Рівненщині також сталося підтоплення. У деяких селах вулицями можна проїхати лише на тракторі.

Найближчими днями через підняття рівня води очікують підтоплення домогосподарств у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях.

Також повідомляється про можливе досягнення вiдмiток підтоплення господарських споруд та затоплення сільгоспугідь в прирічкових населених пунктах Старовижiвського, Ратнiвського, Маневицького районів Волинської області, Рокитнiвського району Рiвненської областi, Ємiльчинського району Житомирської областi та м. Червоноград (річка Солокія притока Західного Бугу в Львівській обл.) – рівень небезпеки жовтий.

Еколог, голова Національної екологічної ради України Олександр Чистяков розповів, що найбільше можуть постраждати ті населені пункти, які розташовані поблизу гірських річок. Небезпеку для сіл і міст несуть як великі, так і малі ріки. На його думку, найбільше від паводків постраждає Закарпатська область.