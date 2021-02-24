На Волині жінка народила сина за кермом (відео)

Породілля в пологовий змушена була поїхати сама, бо чоловіка в той момент поруч не було

У 31-річної українки це вже четверта дитина в сім’ї

У Володимир-Волинському районі поліцейські доставили до лікарні породіллю з немовлям. Жінка самостійно поїхала в пологовий, але до медзакладу не доїхала, повідомили в Нацполіції Волинської області.

Про жінку, яка народжує в машині та зупинилася на узбіччі, поліцейських повідомив очевидець. Чоловік проїжджав повз.

Коли правоохоронці під’їхали до машини, жінка вже тримала немовля на руках. Офіцер Оваднівської громади Андрій Коколюк пересів за кермо автомобіля жінки та повіз породіллю й немовля в медзаклад. «Усе буде добре. Якщо плаче – це добре, зараз ми швидко доїдемо», – казав правоохоронець наляканій жінці.

Дорогою породілля пояснила, що в пологовий змушена була поїхати сама, бо чоловіка в той момент поруч не було.

Поліцейський повідомив лікарів про ситуацію, тому в медзакладі вже чекали на породіллю. Наразі відомо, що жінка народила сина. У 31-річної українки це вже четверта дитина в сім’ї.

Нагадаємо, двох вінницьких патрульних, які доправили породіллю до пологового будинку, керівництво планує преміювати, а батьки новонароджених малюків – запросити хрещеними.

Володимир Козенюк із Байківки Калинівського району віз свою дружину до пологового у Вінницю, чоловік дуже поспішав, бо у породіллі вже відійшли води.

Чоловік їхав настільки швидко, що його зупинили поліцейські, але дізнавшись, що в салоні породілля – супроводили їхню машину аж до лікарні.