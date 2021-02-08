Вінницькі патрульні стануть хрещеними близнюків, яким допомогли з’явитися на світ

Спочатку жінка навіть думала назвати синів на честь поліцейських

Спочатку жінка навіть думала назвати синів на честь поліцейських

Двох вінницьких патрульних, які доправили породіллю до пологового будинку, керівництво планує преміювати, а батьки новонароджених малюків – запросити хрещеними.

Про це повідомляє ТСН.

Володимир Козенюк із Байківки Калинівського району віз свою дружину до пологового у Вінницю, чоловік дуже поспішав, бо у породіллі вже відійшли води.

Чоловік їхав настільки швидко, що його зупинили поліцейські, але дізнавшись, що в салоні породілля – супроводили їхню машину аж до лікарні.

Там фактично відразу жінка народила двійню.

Спочатку жінка навіть думала назвати синів на честь поліцейських, але нічого про них не знала, тож підібрала інші імена: Костик і Ростик почуваються добре, багато сплять і починають набирати вагу, бо народилися дуже маленькими.

Керівництво поліції пообіцяло преміювати Івана та Сергія. Поки ж вони отримали лише додатковий вихідний. А от родина Козенюків уже думає патрульних взяти за хресних батьків.