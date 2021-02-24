У Києві буде створено Центр реабілітації та паліативної допомоги дітям

У Центрі будуть створені умови для всебічного розвитку та реабілітації дітей-сиріт і дітей, які цього потребують

Депутати Київської міської ради на засіданні 23 лютого підтримали рішення щодо створення в столиці КНП «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям». За проект рішення проголосували 98 депутатів. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

За її словами, Центр буде створено шляхом злиття Київського міського будинку дитини «Берізка» та Київського міського будинку дитини ім. М. М. Городецького.

Такий крок дозволить оптимально використовувати ресурси цих двох закладів для надання медико-соціальних послуг дітям-сиротам та батьківським дітям, родини яких опинилися в складних життєвих обставинах. Крім того, у Центрі надаватимуться послуги з медичної реабілітації, зі стаціонарної та мобільної паліативної допомоги, а також із денного догляду всім дітям з інвалідністю або для її запобігання на ранньому етапі, якщо до цього є покази.

За словами Гінзбург, сьогодні мережа закладів із надання медичної допомоги дітям-сиротам не працює на повну потужність. І йдеться як про кількісні, так і про якісні показники. Так, наповненість «Берізки» та будинку дитини ім. Городецького на кінець 2020 року склала близько 30%. Фактично раціонально не використовується ані кадровий потенціал – 410 фізичних осіб персоналу на 110 дітей, – ані наявна матеріально-технічна база.

«При цьому, ми констатуємо відсутність якісної послуги медичної реабілітації та паліативної допомоги. Тож наше завдання – створити заклад із розширеним функціоналом, у якому не лише «утримуватимуться» діти-сироти, як це відбувається наразі, а й будуть створені всі умови для їх всебічного розвитку та реабілітації, а також для реабілітації батьківських дітей, які цього потребують», – зазначила директорка Департаменту.

За словами Гінзбург, таким чином створення КНП «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям» значно збільшить кількість київських дітей, які матимуть доступ до реабілітаційного лікування на амбулаторному етапі та до паліативного лікування.

У Центрі буде запроваджено мультидисциплінарний підхід до кожної дитини.

«Адже забезпечення індивідуальних потреб дитини в медичній, психологічній та соціальній реабілітації сприятиме запобіганню тяжкій інвалідизації дитини та соціальної адаптації у подальшому житті. А якщо йдеться про дітей, позбавлених батьківського піклування, то рання реабілітація ще й підвищуватиме вірогідність їхнього усиновлення», – підсумувала Гінзбург.