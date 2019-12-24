На Волині злодій обікрав будинок і на смерть заморозив кота в холодильнику



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Зловмисник після того, як помістив кота у морозильну камеру, підпер двері дошкою ламінату, внаслідок переохолодження кіт загинув

У Шацьку чоловік незаконно проник до чужого помешкання, де з морозильної камери вкрав продукти харчування. Після чого до неї засунув кота, внаслідок чого той загинув. Про це повідомляє УНН із посиланням на ухвалу Шацького районного суду Волинської області.

Зазначається, що чоловік після того, як помістив кота у морозильну камеру підпер двері дошкою ламінату. Внаслідок переохолодження кіт загинув.

Окрім продуктів харчування зловмисник вкрав з прибудови іншого помешкання алюмінієвий посуд та гроші.

Зловмисника затримали під час спроби пограбувати магазин. Так, будучи у стані алкогольного сп’яніння він намагався сокирою розбити вікно, проте його спіймали поліцейські.

Як зазначається в ухвалі суду, чоловік раніше був судимий.

Суд вирішив взяти зловмисника під варту на два місяці.