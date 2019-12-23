Столичні правоохоронці викрили групу псевдомінерів



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Фото: Нацполіція

Зловмисники неодноразово надсилали неправдиві повідомлення про «замінування» ТРЦ

Протягом 2019 року до столичної поліції надійшло 15 повідомлень про те, що торгово-розважальний центр у Голосіївському районі столиці нібито замінований. За кожним фактом працівники поліції розпочинали кримінальні провадження та проводили оперативно-розшукові заходи.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник Голосіївського управлення поліції Олег Волошин, у ході досудового розслідування правоохоронці встановили причетність до вказаних правопорушень чотирьох чоловіків - організатора, посередника та двох виконавців, які своїми вчинками заподіяли закладу матеріальної шкоди на суму понад 3 млн гривень.

У подальшому слідчі спільно з працівниками Служби безпеки України та за процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури №1 провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів та вилучили речові докази, зокрема мобільні телефони та сім-карти.

«Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі», - додав начальник управління поліції.

Організатору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн гривень, трьом іншим фігурантам провадження - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Як повідомлялося, Дніпровським районним судом Києва до 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху на станції «Гідропарк» київського метрополітену.