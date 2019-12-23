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    Новини

    Столичні правоохоронці викрили групу псевдомінерів

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    Столичні правоохоронці викрили групу псевдомінерів
    Фото: Нацполіція

    Зловмисники неодноразово надсилали неправдиві повідомлення про «замінування» ТРЦ

    Протягом 2019 року до столичної поліції надійшло 15 повідомлень про те, що торгово-розважальний центр у Голосіївському районі столиці нібито замінований. За кожним фактом працівники поліції розпочинали кримінальні провадження та проводили оперативно-розшукові заходи.

    Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

    Як розповів начальник Голосіївського управлення поліції Олег Волошин, у ході досудового розслідування правоохоронці встановили причетність до вказаних правопорушень чотирьох чоловіків - організатора, посередника та двох виконавців, які своїми вчинками заподіяли закладу матеріальної шкоди на суму понад 3 млн гривень.

    У подальшому слідчі спільно з працівниками Служби безпеки України та за процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури №1 провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів та вилучили речові докази, зокрема мобільні телефони та сім-карти.

    «Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі», - додав начальник управління поліції.

    Організатору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн гривень, трьом іншим фігурантам провадження - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

    Як повідомлялося, Дніпровським районним судом Києва до 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху на станції «Гідропарк» київського метрополітену.

    Національна поліція України Київ кримінал замінування розслідування злочин злочинець
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