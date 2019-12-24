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    Справу про вбивство п’ятирічного хлопчика в Переяславі передали до суду

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    Кирило Тлявов став&nbsp;жертвою розваг п&rsquo;яних поліцейських, що вирішили погратися зі зброєю - Справу про вбивство п’ятирічного хлопчика в Переяславі передали до суду
    Кирило Тлявов став жертвою розваг п’яних поліцейських, що вирішили погратися зі зброєю

    У травні 2019 року четверо чоловіків ймовірно задля розваги здійснили постріли з вогнепальної зброї в напрямку місць можливого перебування громадян

    Прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо вбивства п’ятирічного хлопчика у м. Переяслав-Хмельницький.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

    «Прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні год. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї), ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) КК України», - йдеться у повідомленні.

    За версією слідства, у травні 2019 року четверо чоловіків, перебуваючи на території приватної оселі, ймовірно задля розваги здійснили постріли з вогнепальної зброї в напрямку місць можливого перебування громадян.

    «Внаслідок одного із здійснених пострілів малолітній дитині заподіяно смертельне поранення. За даними слідства двоє із зазначених чоловіків - колишні працівники поліції, неповнолітній син одного з них та їх товариш», - йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що дитина стала жертвою розваг п’яних поліцейських, що вирішили погратися зі зброєю.

    Детальніше читайте у статті:
    Національна поліція України прокуратура суд кримінал діти вбивство Київщина
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