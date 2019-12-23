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    Новини

    У столичному Гідропарку невідомий застрелив бізнесмена

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    На місці стрілянини виявлено чотири гільзи від патронів калібру 9 мм - У столичному Гідропарку невідомий застрелив бізнесмена
    На місці стрілянини виявлено чотири гільзи від патронів калібру 9 мм

    За інформацією ЗМІ, невідомий чоловік смертельно поранив з вогнепальної зброї водія автомобіля Toyоta, а потім зник з місця події на іншій автівці

    У Києві невідомий поранив чоловіка з вогнепальної зброї, у результаті чого той помер.

    Про це у понеділок ввечері повідомляє поліція Києва.

    «Внаслідок інциденту потерпілий отримав вогнепальні поранення та загинув на місці. Наразі проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисника», - зазначили правоохоронці.

    Відомо, що чоловіка вбили у столичному Гідропарку. На виклик негайно виїхали слідчо-оперативні групи, кінологи, патрульні поліцейські та лікарі.

    Поліцейські спілкуються з заявницею та оглядають місце події, щоб встановити усі обставини.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Розпочато досудове розслідування. Поліція розшукує зловмисника.

    Як пише «Цензор.Нет», померлим виявився київський підприємець Бахвалов, 1978 року народження.

    За інформацією ЗМІ, невідомий чоловік поранив з вогнепальної зброї водія автомобіля Toyоta, а потім зник з місця події на іншому автомобілі.

    Зброю, з якої стріляли, не встановлено. На місці події виявлено чотири гільзи від патронів калібру 9 мм.

    Автомобіль злочинця знайдено спаленим на одній з вулиць Дніпровського району, додає видання.

    Національна поліція України кримінал бізнес вбивство Гідропарк автомобіль розслідування чоловік стрілянина
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