У столичному Гідропарку невідомий застрелив бізнесмена
За інформацією ЗМІ, невідомий чоловік смертельно поранив з вогнепальної зброї водія автомобіля Toyоta, а потім зник з місця події на іншій автівці
У Києві невідомий поранив чоловіка з вогнепальної зброї, у результаті чого той помер.
Про це у понеділок ввечері повідомляє поліція Києва.
«Внаслідок інциденту потерпілий отримав вогнепальні поранення та загинув на місці. Наразі проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисника», - зазначили правоохоронці.
Відомо, що чоловіка вбили у столичному Гідропарку. На виклик негайно виїхали слідчо-оперативні групи, кінологи, патрульні поліцейські та лікарі.
Поліцейські спілкуються з заявницею та оглядають місце події, щоб встановити усі обставини.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Розпочато досудове розслідування. Поліція розшукує зловмисника.
Як пише «Цензор.Нет», померлим виявився київський підприємець Бахвалов, 1978 року народження.
За інформацією ЗМІ, невідомий чоловік поранив з вогнепальної зброї водія автомобіля Toyоta, а потім зник з місця події на іншому автомобілі.
Зброю, з якої стріляли, не встановлено. На місці події виявлено чотири гільзи від патронів калібру 9 мм.
Автомобіль злочинця знайдено спаленим на одній з вулиць Дніпровського району, додає видання.