На вулицях Рима з’явилися листівки із Захарченком (фото)



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На листівці розміщений напис італійською мовою «Захарченко безсмертний герой»

На вулицях столиці Італії невідомі розклеїли листівки з написом «Zakharchenko Eroe immortale» та зображенням нещодавно вбитого ватажка «ДНР» Олександра Захарченка.

Про це повідомляє УНН.

Листівки з написом італійською мовою, який перекладається, як «Захарченко безсмертний герой», зокрема, розклеєні на рекламних стендах на вулицях Рима.

Наразі невідомо, хто ініціатор та автор цих листівок.

Журналісти звернуться за коментарем щодо цієї ситуації до дипломатичних установ.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

В СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.