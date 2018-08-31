У СБУ розповіли, хто міг ліквідувати Захарченка



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Перші фото з місця ліквідації Олександра Захарченка у Донецьку

Смерть Захарченка може бути результатом внутрішніх кримінальних конфліктів серед бойовиків

У центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко. Про це в коментарі «112 Україна» повідомив керівник апарат голови СБУ Ігор Гуськов.

«Справді, інформація, яка надходить у СБУ підтверджує те, що сьогодні стався вибух, в результаті чого загинув Захарченко і не тільки він», – зазначив Гуськов.

Він додав, що в СБУ є підстави вважати, що «смерть Захарченка може бути результатом внутрішніх кримінальних конфліктів серед бойовиків, насамперед пов'язаних з перерозподілом віджатого бізнесу протягом 2014-2018 років».

«Але ми не виключаємо і спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка, за наявною у нас інформацією, заважала росіянам. За нашими даними, за тим вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби. Ми уточнюємо, я не хочу коментувати обставини, тому що для нас важливо, що був вибух, в результаті якого загинув Захарченко», – додав Гуськов.

Інформацію про смерть Захарченка підтвердила його прес-секретар Олена Алексєєва, найближчим часом відбудеться прес-конференція з цього приводу, йдеться в повідомленні Telegram-каналу Mash.

Сепаратистське видання Life повідомляє, що Захарченко помер у відділенні донецької лікарні.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

Алдександр Захарченко очолив так звану «ДНР» 4 листопада 2014 року, пережив кілька замахів. На сьогодні йому було 42 роки.