  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На яку роботу у Польщі можуть розраховувати українці цього року, – дослідження

    • Розсилка
    Польща зацікавлена в робітниках з України&nbsp; - На яку роботу у Польщі можуть розраховувати українці цього року, – дослідження
    Польща зацікавлена в робітниках з України 

    За даними Головного статистичного управління Польщі виробництво деяких продуктів харчування збільшилася до майже 200%, тому роботи буде багато

    Аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal спрогнозував в яких саме  секторах економіки Польщі збережуться вакансії для українських трудових до кінця поточного року, а також надав аналіз стану цих секторів. Отже, йдеться про харчову промисловість, логістику, деревообробку, виробництво побутової техніки. Саме в них на даний період спостерігається затребуваність робочої сили з України. 

    Дослідження базується на отриманих даних при опитуванні клієнтського сектора компанії, вивченні відкритих даних галузевих бізнес-асоціацій Польщі, а також  офіційних статистичних даних.

    На період червня 2020 року, можна прогнозувати, що до кінця поточного року в секторах економіки збережуться вакансії для українських трудових мігрантів в наступному процентному співвідношенні: 

    • Харчова промисловість - 38%
    • Логістика - 17%
    • Деревообробка і меблева промисловість - 15%
    • Будівництво - 11%
    • Виробництво побутової техніки -10%
    • Cезонні сільськогосподарські роботи - 10%
    • Ресторанний і готельний бізнес (HoReCa) - 5%. 

    Харчова промисловість: виробництво і переробка - лідер серед галузей, готових запропонувати українцям найбільшу кількість вакансій. Багато продовольчих компанії фіксували рекорд продажів на початку пандемії, а також традиційно високий попит на великодні свята. За даними Головного статистичного управління Польщі виробництво деяких продуктів харчування збільшилася до майже 200%. Переважно це стосувалося продуктів з тривалим терміном зберігання - консерви, крупи і борошно. Зараз компанії харчової промисловості вже почали підготовку до різдвяних свят. Рибозаводи, курячі фабрики, фабрики по виробництву солодощів потребують робочої сили влітку, але й восени прогнозовано попит на робочу силу не впаде в разі другої хвилі пандемії.

    Що стосується логістики, то значна кількість вакансій в ній, пояснюється тим, що пандемія змінила поведінку споживачів і для багатьох онлайн-компаній настали «золоті часи» торгівлі. Багато магазинів і продуктові мережі, які до сих пір фокусувалися виключно на традиційних каналах продажів, зараз залучають клієнтів до онлайн-покупок. Великі продуктові мережі продовжують відкривають дистрибуційні центри, куди потрібні фахівці з логістики, складські робітники або оператори погрузки.

    Досить несподівано на третє місце за обсягом нових вакансій вийшла меблева промисловість і деревообробка, тому що спочатку у галузі настрій був набагато більш песимістичним. Сьогодні для галузі є шанс вийти в нуль і не понести збитків. Польські споживачі почали активно купувати меблі, але більш дешеві. Тому зараз галузь серйозно орієнтується на внутрішнього покупця, тоді як експорт залишається невизначеним.

    У галузі виробництва побутової техніки так само стався великий стрибок через ефект відкладеного попиту. В результаті виробники навіть досягають мінімального (0,5%) зростання в рік. Саме виробництво було суттєво орієнтоване на експорт. Але польські виробники сподіваються, що їхня продукція буде більш конкурентоспроможна за рахунок більш низької ціни в порівнянні з аналогами з інших країн ЄС.

    Стабільність у вакансіях для українців продемонструвало будівництво, яке в набагато меншому ступені, ніж промисловість, «просіло» через економічний спад. Інвестиції в інфраструктуру, які фінансуються з державних коштів і з ЄС на даний період стимулюють галузь.

    З вакансіями для українських працівників повернувся готельний і ресторанний бізнес, який зазнав найбільших втрат. Ситуація поступово покращюється під час курортного сезону на туристичних напрямках - в умовах складнощів з закордонними подорожами в цьому році поляки віддають перевагу внутрішньому туризму. Відкладений попит через пандемію вже спровокував туристичний бум в червні. У сезон потрібні будуть працівники в курортні зони для роботи в готелях, гостьових будинках, гастрономічних закладах (ресторани, кафе, фудтракі, ларьки з продажу морозива і фастфуду), пунктах прокату.

    І стабільно дає сезонні вакансії сільськогосподарський сектор. Українці поступово почали повертатися на поля, але дефіцит робочої сили все ще суттєвий. Зараз потрібні працівники для збору полуниці і ягід, овочів і пізніше - яблук.

    ЄС експорт бізнес будівництво промисловість українці харчування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ