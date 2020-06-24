На яку роботу у Польщі можуть розраховувати українці цього року, – дослідження



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Польща зацікавлена в робітниках з України

За даними Головного статистичного управління Польщі виробництво деяких продуктів харчування збільшилася до майже 200%, тому роботи буде багато

Аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal спрогнозував в яких саме секторах економіки Польщі збережуться вакансії для українських трудових до кінця поточного року, а також надав аналіз стану цих секторів. Отже, йдеться про харчову промисловість, логістику, деревообробку, виробництво побутової техніки. Саме в них на даний період спостерігається затребуваність робочої сили з України.

Дослідження базується на отриманих даних при опитуванні клієнтського сектора компанії, вивченні відкритих даних галузевих бізнес-асоціацій Польщі, а також офіційних статистичних даних.

На період червня 2020 року, можна прогнозувати, що до кінця поточного року в секторах економіки збережуться вакансії для українських трудових мігрантів в наступному процентному співвідношенні:

Харчова промисловість - 38%

Логістика - 17%

Деревообробка і меблева промисловість - 15%

Будівництво - 11%

Виробництво побутової техніки -10%

Cезонні сільськогосподарські роботи - 10%

Ресторанний і готельний бізнес (HoReCa) - 5%.

Харчова промисловість: виробництво і переробка - лідер серед галузей, готових запропонувати українцям найбільшу кількість вакансій. Багато продовольчих компанії фіксували рекорд продажів на початку пандемії, а також традиційно високий попит на великодні свята. За даними Головного статистичного управління Польщі виробництво деяких продуктів харчування збільшилася до майже 200%. Переважно це стосувалося продуктів з тривалим терміном зберігання - консерви, крупи і борошно. Зараз компанії харчової промисловості вже почали підготовку до різдвяних свят. Рибозаводи, курячі фабрики, фабрики по виробництву солодощів потребують робочої сили влітку, але й восени прогнозовано попит на робочу силу не впаде в разі другої хвилі пандемії.

Що стосується логістики, то значна кількість вакансій в ній, пояснюється тим, що пандемія змінила поведінку споживачів і для багатьох онлайн-компаній настали «золоті часи» торгівлі. Багато магазинів і продуктові мережі, які до сих пір фокусувалися виключно на традиційних каналах продажів, зараз залучають клієнтів до онлайн-покупок. Великі продуктові мережі продовжують відкривають дистрибуційні центри, куди потрібні фахівці з логістики, складські робітники або оператори погрузки.

Досить несподівано на третє місце за обсягом нових вакансій вийшла меблева промисловість і деревообробка, тому що спочатку у галузі настрій був набагато більш песимістичним. Сьогодні для галузі є шанс вийти в нуль і не понести збитків. Польські споживачі почали активно купувати меблі, але більш дешеві. Тому зараз галузь серйозно орієнтується на внутрішнього покупця, тоді як експорт залишається невизначеним.

У галузі виробництва побутової техніки так само стався великий стрибок через ефект відкладеного попиту. В результаті виробники навіть досягають мінімального (0,5%) зростання в рік. Саме виробництво було суттєво орієнтоване на експорт. Але польські виробники сподіваються, що їхня продукція буде більш конкурентоспроможна за рахунок більш низької ціни в порівнянні з аналогами з інших країн ЄС.

Стабільність у вакансіях для українців продемонструвало будівництво, яке в набагато меншому ступені, ніж промисловість, «просіло» через економічний спад. Інвестиції в інфраструктуру, які фінансуються з державних коштів і з ЄС на даний період стимулюють галузь.

З вакансіями для українських працівників повернувся готельний і ресторанний бізнес, який зазнав найбільших втрат. Ситуація поступово покращюється під час курортного сезону на туристичних напрямках - в умовах складнощів з закордонними подорожами в цьому році поляки віддають перевагу внутрішньому туризму. Відкладений попит через пандемію вже спровокував туристичний бум в червні. У сезон потрібні будуть працівники в курортні зони для роботи в готелях, гостьових будинках, гастрономічних закладах (ресторани, кафе, фудтракі, ларьки з продажу морозива і фастфуду), пунктах прокату.

І стабільно дає сезонні вакансії сільськогосподарський сектор. Українці поступово почали повертатися на поля, але дефіцит робочої сили все ще суттєвий. Зараз потрібні працівники для збору полуниці і ягід, овочів і пізніше - яблук.