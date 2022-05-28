На Закарпатті дозволили ходити в гори, але з певними обмеженнями

В Закарпатській області скасували заборону на відвідування лісів

Відвідування окремих ділянок закарпатських туристичних маршрутів – під забороною

Рада оборони області скасувала заборону на в’їзд до лісів Закарпаття, але і надалі заборонено відвідувати прикордонні ділянки в гірському масиві Мармароси, а також на території Ужанського національного парку. Про це повідомляє Закарпатська ОВА.

«Рада оборони області скасувала заборону на в’їзд до лісів Закарпаття транспортних засобів, іншої самохідної техніки (крім транзитних шляхів) та відвідування лісів населенням», – йдеться у повідомленні.

Однак закарпатцям та гостям регіону заборонено відвідувати окремі ділянки туристичних маршрутів у період дії воєнного стану.

Йдеться про заборону відвідування таких ділянок туристичних маршрутів: