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    Новини

    На Закарпатті дозволили ходити в гори, але з певними обмеженнями

    В Закарпатській області скасували заборону на відвідування лісів - На Закарпатті дозволили ходити в гори, але з певними обмеженнями
    В Закарпатській області скасували заборону на відвідування лісів
    фото з відкритих джерел

    Відвідування окремих ділянок закарпатських туристичних маршрутів – під забороною

    Рада оборони області скасувала заборону на в’їзд до лісів Закарпаття, але і надалі заборонено відвідувати прикордонні ділянки в гірському масиві Мармароси, а також на території Ужанського національного парку. Про це повідомляє Закарпатська ОВА.

    «Рада оборони області скасувала заборону на в’їзд до лісів Закарпаття транспортних засобів, іншої самохідної техніки (крім транзитних шляхів) та відвідування лісів населенням», – йдеться у повідомленні.

    Однак закарпатцям та гостям регіону заборонено відвідувати окремі ділянки туристичних маршрутів у період дії воєнного стану.

    Йдеться про заборону відвідування таких ділянок туристичних маршрутів:

    • Закарпатський туристичний шлях у точках: перехід Убля / Малий Березний – смт Великий Березний – ур. Явірник – с. Сіль – ур. Княгиня – с. Стужиця – с. Загорб – г. Черемха – с. Лубня – г. Плішка – с. Верховина-Бистра – пер. Ужоцький; г. Стіг – г. Межипотоки – г. Піп Іван; Мармароський – пол. Лисича – с. Ділове;
    • із с. Ділового до г. Піп Іван на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення;
    • до водоспаду Ялинський на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення;
    • до мінерального джерела в урочищі Головач на території Марамороського природоохоронного науково-дослідного відділення;
    • с. Стужиця – Праліси – Кременець на території Ужанського національного природного парку;
    • ур. Бистрий – лісовий будинок – Стела на кордоні на території Ужанського національного природного парку;
    • с. Стужиця – гора Кременець на території Ужанського національного природного парку.
    Зазначимо, що зараз майже по всіх областях України діє заборона на відвідування лісу.
    Теги: росія окупанти Закарпаття війна туризм Україна окупація #stoprussia
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    На Закарпатті дозволили ходити в гори, але з певними обмеженнями