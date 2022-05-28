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    Думки вголос

    Росія «рятує» Україну масовими вбивствами мирних громадян

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Якщо Росію не зупинити, то вона світ ядерною війною рятуватиме - Росія «рятує» Україну масовими вбивствами мирних громадян
    Якщо Росію не зупинити, то вона світ ядерною війною рятуватиме

    Хто відправить до божевільні небезпечних безумців із Кремля?

    Мовою оригіналу

    Они просто безумны

    Мединский: «У наших парней их суть, их жизнь, их смысл присяги – спасать жизни. Спасать родную нам Украину. Сберечь ее для будущего, для наших детей».

    Это же типичный случай буйного помешательства. Маньяк, убивая жертву, считает, что спасает ее от дьявола или чего-то в этом роде.

    У меня мама была врачом-невропатологом. Помню ее справочники по психиатрии, в которых были описаны разные забавные или страшные клинические случаи. Нечто похожее я читал в одном из них.

    Маньяк, напавший на свою соседку по общежитию с ножом, пытаясь ее убить, говорил, что любит и спасает от дьявола, который стремится завладеть ее телом под видом других мужчин. Этого пациента соседи по общаге быстро скрутили и отправили в дурку. А кто отправит в дурдом опасных безумцев из Кремля?

    Украину они уже спасают массовыми убийствами мирных граждан. Если их не остановить, будут мир ядерной войной спасать.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія «рятує» Україну масовими вбивствами мирних громадян