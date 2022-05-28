Росія «рятує» Україну масовими вбивствами мирних громадян

Хто відправить до божевільні небезпечних безумців із Кремля?

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Они просто безумны

Мединский: «У наших парней их суть, их жизнь, их смысл присяги – спасать жизни. Спасать родную нам Украину. Сберечь ее для будущего, для наших детей».

Это же типичный случай буйного помешательства. Маньяк, убивая жертву, считает, что спасает ее от дьявола или чего-то в этом роде.

У меня мама была врачом-невропатологом. Помню ее справочники по психиатрии, в которых были описаны разные забавные или страшные клинические случаи. Нечто похожее я читал в одном из них.

Маньяк, напавший на свою соседку по общежитию с ножом, пытаясь ее убить, говорил, что любит и спасает от дьявола, который стремится завладеть ее телом под видом других мужчин. Этого пациента соседи по общаге быстро скрутили и отправили в дурку. А кто отправит в дурдом опасных безумцев из Кремля?

Украину они уже спасают массовыми убийствами мирных граждан. Если их не остановить, будут мир ядерной войной спасать.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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