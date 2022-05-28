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    Події в Україні

    Знищена Попасна й окупанти біля Лимана: фото боїв із супутника

    Супутник зафіксував наслідки масованих артилерійських обстрілів на Донбасі - Знищена Попасна й окупанти біля Лимана: фото боїв із супутника
    Супутник зафіксував наслідки масованих артилерійських обстрілів на Донбасі
    фото: Maxar

    Фото було зроблено супутниками компанії з 25 до 26 травня

    Компанія Maxar зробила нові фото боїв на Донбасі із супутника. Знімки опублікувало European pressphoto agency, повідомляє Sky news.

    Фото було зроблено супутниками компанії з 25 до 26 травня. На кадри потрапили Попасна Луганської області, Лиман і Колодязі Донецької.

    На знімках Maxar видно розгорнуту російську артилерію, бронетанкові підрозділи, що рухаються з півночі і сходу міста в напрямку Лимана.

    На кадрах із тимчасово окупованої Попасної видно значні руйнування будинків та інфраструктури внаслідок обстрілів, на полях видно воронки від артилерійських снарядів.

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    Знищена Попасна й окупанти біля Лимана: фото боїв із супутника
    Знищена Попасна й окупанти біля Лимана: фото боїв із супутника
    Знищена Попасна й окупанти біля Лимана: фото боїв із супутника
    Знищена Попасна й окупанти біля Лимана: фото боїв із супутника
    фото: Maxar

    На знімках з Лимана, де російські окупанти намагаються закріпитися, також зафіксовані руйнування й вирви. На одному з фото можна побачити танк на дорозі, на двох – сліди роботи артилерії в полях.

    Раніше, супутникові знімки зафіксували, як окупанти крадуть українське зерно (фото)
    Теги: росія окупанти Донбас війна Попасна Україна окупація #stoprussia
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    Знищена Попасна й окупанти біля Лимана: фото боїв із супутника