Знищена Попасна й окупанти біля Лимана: фото боїв із супутника
Фото було зроблено супутниками компанії з 25 до 26 травня
Компанія Maxar зробила нові фото боїв на Донбасі із супутника. Знімки опублікувало European pressphoto agency, повідомляє Sky news.
Фото було зроблено супутниками компанії з 25 до 26 травня. На кадри потрапили Попасна Луганської області, Лиман і Колодязі Донецької.
На знімках Maxar видно розгорнуту російську артилерію, бронетанкові підрозділи, що рухаються з півночі і сходу міста в напрямку Лимана.
На кадрах із тимчасово окупованої Попасної видно значні руйнування будинків та інфраструктури внаслідок обстрілів, на полях видно воронки від артилерійських снарядів.
На знімках з Лимана, де російські окупанти намагаються закріпитися, також зафіксовані руйнування й вирви. На одному з фото можна побачити танк на дорозі, на двох – сліди роботи артилерії в полях.Раніше, супутникові знімки зафіксували, як окупанти крадуть українське зерно (фото)