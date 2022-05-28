Знищена Попасна й окупанти біля Лимана: фото боїв із супутника

Фото було зроблено супутниками компанії з 25 до 26 травня

Компанія Maxar зробила нові фото боїв на Донбасі із супутника. Знімки опублікувало European pressphoto agency, повідомляє Sky news.

Фото було зроблено супутниками компанії з 25 до 26 травня. На кадри потрапили Попасна Луганської області, Лиман і Колодязі Донецької.

На знімках Maxar видно розгорнуту російську артилерію, бронетанкові підрозділи, що рухаються з півночі і сходу міста в напрямку Лимана.

На кадрах із тимчасово окупованої Попасної видно значні руйнування будинків та інфраструктури внаслідок обстрілів, на полях видно воронки від артилерійських снарядів.

На знімках з Лимана, де російські окупанти намагаються закріпитися, також зафіксовані руйнування й вирви. На одному з фото можна побачити танк на дорозі, на двох – сліди роботи артилерії в полях.