Під Києвом двоє лісників підірвалися на ворожій міні

Сьогодні ще дуже небезпечно відвідувати території, які тільки звільнили від орків

Сьогодні ще дуже небезпечно відвідувати території, які тільки звільнили від орків

Водій загинув на місці, ще одна людина в лікарні

У Київській області двоє працівників лісового господарства підірвалися на протитанковій міні. Один з чоловіків загинув, повідомляє голова Держлісагентства Юрій Болоховець.

За його словами, двоє чоловіків під час вивезення лісопродукції натрапили на протитанкову міну. Водій загинув на місці, ще одна людина в лікарні.

Українців закликали дотримуватися заборони на відвідування лісів, особливо на територіях, які були звільнені від російських окупантів.

«Зараз майже по всіх областях України діє заборона на відвідування лісу. Друзі, це важливо. Один невірний крок може коштувати вам життя», - зазначив Болоховець.

Кількість мін та снарядів в Україні внаслідок російської агресії перевищує кількість снарядів, випущених у роки Другої світової війни. Звідси розмінування України затягнеться на кілька років, вважає радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

ДСНС веде перемовини зі швейцарською компанією про розробку мобільного додатку, який у разі наближення людини до потенційно замінованої території, сповіщатиме про небезпеку. Принцип дії цього додатку буде схожим до теперішнього мобільного застосунку «Повітряна тривога».

Разом з тим, очільниця Агенції з міжнародного розвитку США Саманта Пауер вийшла із заявою: половину території України потрібно розміновувати. Вона зауважила, що кожного дня Державна служба України з надзвичайних ситуацій щодня знешкоджує 2-6 тис. мін.

Нещодавно староста села на Київщині підірвалася на залишеній у підвалі розтяжці.