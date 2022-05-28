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    Політика

    Нардеп: Путін знайшов собі 98-річного адвоката

    Генрі Кіссинджер та Володимир Путін - Нардеп: Путін знайшов собі 98-річного адвоката
    Генрі Кіссинджер та Володимир Путін
    фото з відкритих джерел

    Голова комітету із закордонних справ Верховної Ради здивований заявами Генрі Кіссинджера

    Приховані прихильники Путіна стали частіше публічно заявляти про верховенство Росії у війні та закликати Україну змиритися з втратою території. Зокрема до подібних закликів вдався ексдержсекретар США Генрі Кіссинджер в Давосі, якого згадав в інтерв’ю «Главкому» голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

    «Вони виходять з укриття. Це ж досвідчені інтригани і вони дуже хитрі – треба дивитися не на їхні заяви, а на те, що вони конкретно роблять. Мене особливо здивувала заява Генрі Кіссинджера (ексдержсекретар США – «Главком») в Давосі, який закликав дослухатися до Росії, а Україні змиритися із втратою територій. Мені здається, що Кіссинджер починає відігравати роль адвоката Путіна і через нього той передає певні меседжі Заходу. Путін розуміє, що прорахувався і, вірогідно, хоче повернутися до статусу-кво, що існував до 24 лютого. Але при цьому аби Україна поступилася своєю територіальною цілісністю – відмовилася від Криму і частини Донбасу, що була окупована Росією. Просто до Берлусконі, який просуває аналогічний меседж, нема серйозного ставлення, а у Кіссінджера є реноме патріарха дипломатії», – заявив Мережко.

    Нагадаємо, експрезидент Віктор Янукович прикрився Кіссинджером та почав лякати українців новою «загрозою». Він оприлюднив заяву на шести аркушах, у якій порадив не сподіватися на Захід, а домовлятися з Росією не з позицій сили, а висловлюючи повагу.

    Читайте також: Олександр Мережко: Прихильники Путіна в Європі виходять з укриття
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Ігор Мережко #stoprussia
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    Нардеп: Путін знайшов собі 98-річного адвоката