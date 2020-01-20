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    На Закарпатті горіла школа, евакуйовували понад 170 учнів

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    Рятувальники швидко загасили пожежу у школі&nbsp; - На Закарпатті горіла школа, евакуйовували понад 170 учнів
    Рятувальники швидко загасили пожежу у школі 
    Фото: ДСНС

    У Сваляві в школі загорілася підсобка біля спортивної зали

    У спортивній залі школи у місті Свалява, що на Закарпатті, сталася пожежа, евакуйовували понад 170 учнів. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в області.

    Повідомлення про задимлення на території загальноосвітньої школи № 1, що на вулиці Визволення у місті Свалява, рятувальники отримали 20 січня о 8:39.

    «Прибувши на місце, фахівці ДСНС з’ясували, що пожежа виникла у підсобному приміщенні спортивної зали на площі 40 кв. м. Для забезпечення безпеки рятувальниками та педагогами було проведено евакуацію 20 дітей зі спортивної зали та ще 157 із школи», - вказали у відомстві.

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    На Закарпатті горіла школа, евакуйовували понад 170 учнів
    На Закарпатті горіла школа, евакуйовували понад 170 учнів
    На Закарпатті горіла школа, евакуйовували понад 170 учнів
    На Закарпатті горіла школа, евакуйовували понад 170 учнів
    На Закарпатті горіла школа, евакуйовували понад 170 учнів
    На Закарпатті горіла школа, евакуйовували понад 170 учнів

    О 9:05 пожежу локалізовано та о 9:26 ліквідовано остаточно. Сума збитків та причина пожежі встановлюються. Постраждалих немає.

    Нагадаємо, у Дніпрі сьогодні вранці горів студентський гуртожиток. Вогонь знищив майно і меблі однієї із кімнат будівлі. 

     

    пожежа ДСНС Закарпаття школа рятувальники майно
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