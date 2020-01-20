На Закарпатті горіла школа, евакуйовували понад 170 учнів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники швидко загасили пожежу у школі Фото: ДСНС

У Сваляві в школі загорілася підсобка біля спортивної зали

У спортивній залі школи у місті Свалява, що на Закарпатті, сталася пожежа, евакуйовували понад 170 учнів. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в області.

Повідомлення про задимлення на території загальноосвітньої школи № 1, що на вулиці Визволення у місті Свалява, рятувальники отримали 20 січня о 8:39.

«Прибувши на місце, фахівці ДСНС з’ясували, що пожежа виникла у підсобному приміщенні спортивної зали на площі 40 кв. м. Для забезпечення безпеки рятувальниками та педагогами було проведено евакуацію 20 дітей зі спортивної зали та ще 157 із школи», - вказали у відомстві.

О 9:05 пожежу локалізовано та о 9:26 ліквідовано остаточно. Сума збитків та причина пожежі встановлюються. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у Дніпрі сьогодні вранці горів студентський гуртожиток. Вогонь знищив майно і меблі однієї із кімнат будівлі.