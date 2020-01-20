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    За тиждень на пожежах у Києві загинули чотири людини

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    <span>17 січня сталася пожежа в автомобілі на вул. Закревського, 35 в Деснянському районі столиці</span> - За тиждень на пожежах у Києві загинули чотири людини
    17 січня сталася пожежа в автомобілі на вул. Закревського, 35 в Деснянському районі столиці
    Фото: ДСНС

    Майже 100 пожеж сталося у столиці минулого тижня

    Впродовж минулого тижня (з 13 по 19 січня) пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 220 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    За даний тиждень столичні вогнеборці ліквідували 92 пожежі та 9 аварій. На пожежах загинуло 4 особи, травмовано 4 особи, врятовано 5 осіб.

    Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювались 24 рази, ще 14 – для допомоги іншим службам столиці.

    Протягом даного періоду на замінування об’єктів міста підрозділи гарнізону не виїжджали. Всього з початку 2020 року здійснено 4 таких виїзди (за аналогічний період 2019 року 3 виїзди).

    На водних об’єктах міста протягом тижня загиблих та врятованих не було. Всього з початку 2020 року на водних об'єктах Києва загинуло 2 людини.

    Як повідомлялося, 19 січня сталася пожежа на четвертому поверсі багатоповерхового житлового будинку на вул. Каштанова, 15А у Деснянському районі Києва. Під час гасіння вогнеборці врятували мешканку квартири. Жінка, 1940 року народження, знаходилась в загальному коридорі біля ліфта, рятувальники винесли її з будинку та передали працівникам медичної служби.

    пожежа Київ ДСНС аварія замінування рятувальники
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