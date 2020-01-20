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    У Дніпрі вранці горів студентський гуртожиток

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    Пожежа сталась 20 січня в гуртожитку вищого навчального закладу по проспекту Богдана Хмельницького міста Дніпро - У Дніпрі вранці горів студентський гуртожиток
    Пожежа сталась 20 січня в гуртожитку вищого навчального закладу по проспекту Богдана Хмельницького міста Дніпро

    Вогонь знищив майно і меблі однієї із кімнат гуртожитку

    У Дніпрі загорілася одна з кімнат у студентському гуртожитку, внаслідок чого вогнем знищено меблі та майно жителів кімнати. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

    «20-го січня о 07:07 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку вищого навчального закладу по проспекту Богдана Хмельницького Шевченківського району міста Дніпро», - сказано у повідомленні.

    За викликом негайно направлено чергові відділення 1-ої, 5-ої та 19-ої державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

    Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що займання виникло в житловій кімнаті гуртожитку на 9-му поверсі. Вогнем знищено меблі та майно мешканців кімнати. Загальна площа пожежі склала 15 кв. метри.

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    У Дніпрі вранці горів студентський гуртожиток
    У Дніпрі вранці горів студентський гуртожиток
    У Дніпрі вранці горів студентський гуртожиток
    У Дніпрі вранці горів студентський гуртожиток
    У Дніпрі вранці горів студентський гуртожиток

    На час виникнення пожежі в будівлі гуртожитку знаходилось 86 осіб та 1 особа персоналу, які вийшли самостійно до прибуття підрозділів ДСНС.

    Пожежу локалізовано о 07:32 та ліквідовано об 07:43.

    Загиблих та постраждалих немає.

    До ліквідації пожежі було залучено 24 чоловіка особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

     

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