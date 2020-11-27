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    На Закарпатті прикордонник і священнослужитель УПЦ МП вирішили підзаробити на контрабанді цигарок

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    У контрабандистів прикордонники&nbsp;виявили 19 ящиків тютюнових виробів, одну вантажівку та&nbsp;та три позашляховик - На Закарпатті прикордонник і священнослужитель УПЦ МП вирішили підзаробити на контрабанді цигарок
    У контрабандистів прикордонники виявили 19 ящиків тютюнових виробів, одну вантажівку та та три позашляховик

    Правоохоронці проводили спостереження за контрабандистами протягом декількох місяців

    На Закарпатті правоохоронці викрили контрабандистів, серед яких був прикордонник і священник УПЦ Московського патріархату,  які незаконно перевозили цигарки до Румунії. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

    Зазначається, що контрабандистів затримали «на гарячому», коли вони готувалися до польоту на літальному апараті типу автожир у напрямку Румунії.

    «Місце вильоту зловмисники облаштували на околиці селища Вишково Хустського району на відстані чотирьох кілометрів від кордону. Поблизу місця зльоту правоохоронці виявили 19 ящиків тютюнових виробів, одну вантажівку та та три позашляховики», – йдеться у повідомленні

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    На Закарпатті прикордонник і священнослужитель УПЦ МП вирішили підзаробити на контрабанді цигарок
    На Закарпатті прикордонник і священнослужитель УПЦ МП вирішили підзаробити на контрабанді цигарок
    На Закарпатті прикордонник і священнослужитель УПЦ МП вирішили підзаробити на контрабанді цигарок

    Як зазначили у Держприкордонслужбі, правоохоронці проводили спостереження за контрабандистами протягом декількох місяців.

    Один зі співробітників прикордонної служби, офіцер, виконував роль пілота автожиру. Окрім нього, правоохоронці викрили ще чотирьох мешканців Хустського району на Закарпатті, які, можливо, причетні до протиправної діяльності.

    Один з організаторів роботи контрабандистів, що був на місці події, виявився священнослужителем УПЦ Московського патріархату. Прикордонники зазначають, що він мав характерні ознаки алкогольного сп’яніння.

    Теги: прикордонники контрабанда Держприкордонслужба тютюнові вироби
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