У «Борисполі» правоохоронці виявили валізу, набиту наркотичними препаратами (фото)
Валіза з сильнодіючими препаратами зареєстрована на українця
У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно з працівниками митниці та співробітниками Служби безпеки України виявили валізу з сильнодіючими препаратами. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.
У валізі, яка була зареєстрована на нашого співвітчизника, правоохоронці виявили понад 75 тисяч таблеток.
Як з'ясувалося, вказані препарати містять у своєму складі діючу речовину псевдоефедрин та відносяться до категорії прекурсорів.
Тривають заходи зі з’ясування усіх обставин справи.
Як повідомлялося, у «Борисполі» прикордонники разом із митниками викрили «діамантових» мандрівників. 50-річний чоловік та 43-річна жінка, щоб приховано перемістити вартісне каміння через кордон, заховали його у спідній білизні.