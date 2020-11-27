  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У «Борисполі» правоохоронці виявили валізу, набиту наркотичними препаратами (фото)

    • Розсилка
    У валізі&nbsp;правоохоронці виявили понад 75 тисяч таблеток - У «Борисполі» правоохоронці виявили валізу, набиту наркотичними препаратами (фото)
    У валізі правоохоронці виявили понад 75 тисяч таблеток
    Фото: Держприкордонслужба

    Валіза з сильнодіючими препаратами зареєстрована на українця

    У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно з працівниками митниці та співробітниками Служби безпеки України виявили валізу з сильнодіючими препаратами. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    У валізі, яка була зареєстрована на нашого співвітчизника, правоохоронці виявили понад 75 тисяч таблеток.

    Як з'ясувалося, вказані препарати містять у своєму складі діючу речовину псевдоефедрин та відносяться до категорії прекурсорів.

    Тривають заходи зі з’ясування усіх обставин справи.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У «Борисполі» правоохоронці виявили валізу, набиту наркотичними препаратами (фото)
    У «Борисполі» правоохоронці виявили валізу, набиту наркотичними препаратами (фото)
    У «Борисполі» правоохоронці виявили валізу, набиту наркотичними препаратами (фото)
    У «Борисполі» правоохоронці виявили валізу, набиту наркотичними препаратами (фото)
    Фото: Держприкордонслужба

    Як повідомлялося, у «Борисполі» прикордонники разом із митниками викрили «діамантових» мандрівників. 50-річний чоловік та 43-річна жінка, щоб приховано перемістити вартісне каміння через кордон, заховали його у спідній білизні.

    Теги: прикордонники митниця СБУ Київ Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль наркотики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies