У «Борисполі» правоохоронці виявили валізу, набиту наркотичними препаратами (фото)

У валізі правоохоронці виявили понад 75 тисяч таблеток

Валіза з сильнодіючими препаратами зареєстрована на українця

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно з працівниками митниці та співробітниками Служби безпеки України виявили валізу з сильнодіючими препаратами. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

У валізі, яка була зареєстрована на нашого співвітчизника, правоохоронці виявили понад 75 тисяч таблеток.

Як з'ясувалося, вказані препарати містять у своєму складі діючу речовину псевдоефедрин та відносяться до категорії прекурсорів.

Тривають заходи зі з’ясування усіх обставин справи.

Як повідомлялося, у «Борисполі» прикордонники разом із митниками викрили «діамантових» мандрівників. 50-річний чоловік та 43-річна жінка, щоб приховано перемістити вартісне каміння через кордон, заховали його у спідній білизні.