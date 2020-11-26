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    У двох пасажирів у «Борисполі» митники виявили діаманти у спідній білизні (фото)

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    Діаманти були розфасовані в&nbsp;шість пакетиків - У двох пасажирів у «Борисполі» митники виявили діаманти у спідній білизні (фото)
    Діаманти були розфасовані в шість пакетиків
    Фото: Держприкордонслужба

    Громадяни України намагалися незаконно ввезти дорогоцінне каміння на 15 млн грн

    У міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники разом із митниками викрили «діамантових» мандрівників.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Двоє громадян України – 50-річний чоловік та 43-річна жінка – прибули до «Борисполя» авіарейсом зі Стамбула.

    Під час заходів контролю прикордонники виявили у них дорогоцінні мінерали. Винахідливі українці, щоб приховано перемістити вартісне каміння через кордон, заховали його у спідній білизні.

    Усього охоронці кордону разом з митниками знайшли майже 40 г діамантів різної ваги, огранки та форми, які були розфасовані у шість пакетиків.

    Сума оцінки «камінчиків» може сягати 15 мільйонів гривень.

    Діаманти вилучені для проведення експертизи.

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    У двох пасажирів у «Борисполі» митники виявили діаманти у спідній білизні (фото)
    У двох пасажирів у «Борисполі» митники виявили діаманти у спідній білизні (фото)
    У двох пасажирів у «Борисполі» митники виявили діаманти у спідній білизні (фото)
    У двох пасажирів у «Борисполі» митники виявили діаманти у спідній білизні (фото)
    У двох пасажирів у «Борисполі» митники виявили діаманти у спідній білизні (фото)

    Нагадаємо, днями у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» митники вилучили партію девайсів: 58 телефонів Apple як останньої моделі iPhone 12, так і попередніх серій і моделей, та ноутбуків Apple та Dell. Девайси з Нідерландів до України з порушенням митного законодавства ввозив громадянин США.

    Теги: прикордонники митниця Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль українці
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