У двох пасажирів у «Борисполі» митники виявили діаманти у спідній білизні (фото)

Діаманти були розфасовані в шість пакетиків

Громадяни України намагалися незаконно ввезти дорогоцінне каміння на 15 млн грн

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники разом із митниками викрили «діамантових» мандрівників.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Двоє громадян України – 50-річний чоловік та 43-річна жінка – прибули до «Борисполя» авіарейсом зі Стамбула.

Під час заходів контролю прикордонники виявили у них дорогоцінні мінерали. Винахідливі українці, щоб приховано перемістити вартісне каміння через кордон, заховали його у спідній білизні.

Усього охоронці кордону разом з митниками знайшли майже 40 г діамантів різної ваги, огранки та форми, які були розфасовані у шість пакетиків.

Сума оцінки «камінчиків» може сягати 15 мільйонів гривень.

Діаманти вилучені для проведення експертизи.

Нагадаємо, днями у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» митники вилучили партію девайсів: 58 телефонів Apple як останньої моделі iPhone 12, так і попередніх серій і моделей, та ноутбуків Apple та Dell. Девайси з Нідерландів до України з порушенням митного законодавства ввозив громадянин США.