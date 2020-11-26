У двох пасажирів у «Борисполі» митники виявили діаманти у спідній білизні (фото)
Громадяни України намагалися незаконно ввезти дорогоцінне каміння на 15 млн грн
У міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники разом із митниками викрили «діамантових» мандрівників.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.
Двоє громадян України – 50-річний чоловік та 43-річна жінка – прибули до «Борисполя» авіарейсом зі Стамбула.
Під час заходів контролю прикордонники виявили у них дорогоцінні мінерали. Винахідливі українці, щоб приховано перемістити вартісне каміння через кордон, заховали його у спідній білизні.
Усього охоронці кордону разом з митниками знайшли майже 40 г діамантів різної ваги, огранки та форми, які були розфасовані у шість пакетиків.
Сума оцінки «камінчиків» може сягати 15 мільйонів гривень.
Діаманти вилучені для проведення експертизи.
Нагадаємо, днями у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» митники вилучили партію девайсів: 58 телефонів Apple як останньої моделі iPhone 12, так і попередніх серій і моделей, та ноутбуків Apple та Dell. Девайси з Нідерландів до України з порушенням митного законодавства ввозив громадянин США.