Свято наближається. Силовики затримали на кордоні фуру з контрабандними соснами

Водій не зміг надати дозвільні документи на свій вантаж

Прикордонники разом з поліцією затримали на Чернігівщині вантажівку з нелегально вирубаними новорічними деревами. Подія сталась на ділянці відділу прикордонної служби «Гірськ» Чернігівського загону.

Як повідомила Державна прикордонна служба України, випадок прикордонники зафіксували напередодні ввечері.

«За кермом вантажівки української реєстрації був житель прикордоння. За лобовим склом кабіни транспортного засобу красувалися синьо-жовті прапорці, а на дверцятах виднілися смуги російського триколора. Водій вантажівки повідомив правоохоронцям, що перевозить лісопродукцію, але жодних дозвільних документів для перевірки надати не зміг. Під час огляду транспортного засобу виявилося, що закритий причіп вщерть заповнений соснами. Загалом там знаходилося 800 молодих хвойних дерев без необхідних маркувань», – повідомили у ДПСУ.

За даними відомства, сосни вилучені поліцією, а сума завданої шкоди буде

У Держприкордонслужбі зауважують, що нелегальні оборудки з новорічними деревами цього року зафіксовані доволі рано, за тиждень до початку календарної зими.