На Закарпатті СБУ викрила на хабарі суддю райсуду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ssu.gov.ua

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 10 тис. грн від місцевого мешканця за прийняття судового рішення у цивільній справі на його користь

На Закарпатті співробітники Служби безпеки України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро викрили на отриманні неправомірної вигоди суддю Рахівського районного суду. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 10 тис. грн від місцевого мешканця за прийняття судового рішення у цивільній справі на його користь.

Правоохоронці затримали суддю у робочому кабінеті під час отримання всієї суми хабара.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України зловмиснику оголошено про підозру.

Наразі вирішується питання щодо відсторонення чиновника від займаної посади. Тривають слідчі дії.

Як повідомлялось, співробітники СБУ, залучені до Операції об’єднаних сил, викрили на хабарі керівника Головного управління Держслужби праці на Луганщині. Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від керівників підприємств вугільної промисловості щомісячну «данину» у розмірі від 2 тис. грн до 5 тис. грн. За цю суму зловмисник обіцяв «відкладати» терміни усунення виявлених порушень законодавства про охорону праці на шахтах та у порушення вимог надавав дозволи на продовження господарської діяльності. За висновками експертів ігнорування правил безпеки на об’єктах критичної інфраструктури могло призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, що загрожувало життю шахтарів.