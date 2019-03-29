СБУ викрила на хабарі посадовця Інституту стратегічних досліджень



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Фото: ssu.gov.ua

Секретар спеціалізованої вченої ради вимагав 55 тис. грн за нестворення перешкод при захисті претенденткою наукової праці, що необхідна для здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі заступника завідувача відділу економічної стратегії та економічної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець, який є секретарем спеціалізованої вченої ради інституту вимагав 55 тис. грн за нестворення штучних перешкод при захисті претенденткою наукової праці, що необхідна для здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці затримали посадовця у службовому кабінеті згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання другої частини хабара у розмірі 25 тис. грн.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Фото: ssu.gov.ua

Операція з викриття посадовця проводилась спільно зі слідчими Печерського управління поліції ГУ Нацполіції у Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6.