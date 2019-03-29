  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    СБУ викрила на хабарі керівника управління Держпраці у зоні проведення ООС

    • Розсилка
    СБУ викрила на хабарі керівника управління Держпраці у зоні проведення ООС
    Фото: ssu.gov.ua

    Співробітники СБУ задокументували майже 20 фактів отримання чиновником хабарів на загальну суму майже 50 тис. грн.

    Співробітники Служби безпеки України залучені до Операції об’єднаних сил викрили на хабарі керівника Головного управління Держслужби праці у Луганській області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від керівників підприємств вугільної промисловості щомісячну «данину» у розмірі від 2 тис. грн до 5 тис. грн. За цю суму зловмисник обіцяв «відкладати» терміни усунення виявлених порушень законодавства про охорону праці на шахтах та у порушення вимог надавав дозволи на продовження господарської діяльності.

    Читайте також

    За висновками експертів ігнорування правил безпеки на об’єктах критичної інфраструктури могло призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, що загрожувало життю шахтарів.

    Співробітники СБУ задокументували майже 20 фактів отримання чиновником хабарів на загальну суму майже 50 тис. грн.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Правоохоронці затримали держслужбовця у службовому кабінеті під час отримання чергового платежу від керівника вугільного підприємства.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Чиновнику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    У межах відкритого кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про обрання чиновнику міри запобіжного заходу.

    Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

    Читайте також
    СБУ Луганщина хабар Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ