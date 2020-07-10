На Закарпатті сепаратисти хотіли оскаржити договір про розподіл територій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Контррозвідка СБУ запобігла територіальній провокації на Закарпатті Фото: СБУ

СБУ не допустила провокацію на Закарпатті, спрямовану на порушення територіальної цілісності України

Контррозвідники СБУ припинили діяльність групи громадян у Закарпатській області, дії яких містять ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Здобута оперативниками спецслужби інформація засвідчила факти розроблення та залучення громадян України до втілення стратегій оскарження в міжнародних інституціях результатів Тріанонського мирного договору. Згідно з ним у 1920 році від Королівства Угорщина відійшли території, у тому числі частина земель сучасної Закарпатської області. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст.110 КК України, задокументовано факт використання представниками іноземних організацій громадянина нашої держави для збору підписів мешканців області на підтримку петиції щодо скасування умов Тріанонського мирного договору», - йдеться у повідомленні.

Ініційована Службою безпеки України експертиза засвідчила, що бюлетені, які використовувалися зловмисниками для анкетування наших співвітчизників, містять заклики до порушення територіальної цілісності України.

Викриття та припинення протиправної діяльності проводилося під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області, додали в СБУ.

До слова, Угорщина присоромила Зеленського за сміття, яке річками тече з України.