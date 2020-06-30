На Запоріжжі РПЦ «сколотила» козачий патруль, який збирається «проводити затримання» (фото)



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У найближчих планах у мелітопольських «козаків» - відновити функцію охорони громадського порядку Фото: ria-m.tv

Любителі «русського міра» планують займатися на Запоріжжі «патріотичним вихованням молоді в національному дусі і козацьких традиціях»

У Мелітополі пройшла церемонія відкриття так званої канцелярії Мелітопольського куреня «Запорізького війська низового». У церемонії відкриття брали участь настоятель храму Георгія Побідоносця (РПЦ в Україні) батько Максим, а також верховний отаман «Запорізького війська низового» Олександр Панченко. Про це пише «Інформаційний супротив».

Прихильники РПЦ повідомляють, що їхня канцелярія стане місцем проведення загальних зборів для «козаків». Любителі «русського міра» планують займатися на Запоріжжі «патріотичним вихованням молоді в національному дусі і козацьких традиціях».

Сайт ria-m.tv повідомляє, що у найближчих планах у мелітопольських «козаків» - відновити функцію охорони громадського порядку.

«Ми готуємо формування, яке наче народна поліція буде здійснювати охорону громадського порядку. Такі функції ми виконували і раніше: виїжджали в Крим, Почаїв, Київ, в Мелітополі охороняли громадський порядок на багатьох заходах. Сьогодні ведемо переговори з головою Новенської сільради, Бердянською прикордонною заставою. Козаки, також, як і поліція, мають право проводити затримання і складати адмінпротоколи. У місті ми можемо охороняти громадський порядок спільно з співробітниками поліції, а в селах самостійно. І непокора козакам прирівнюється до непокори поліцейському», - каже «отаман» Мелітопольського куреня «Запорізького війська низового» Ігор Лисенко.

«Інформаційний супротив» відзначає, що «верховний отаман» Олександр Панченко особистість добре відома в Запорізькій області. За активну співпрацю з Московською церквою був удостоєний вищої нагороди УПЦ МП - ордена Святого Володимира Рівноапостольного. Він також є кавалером медалі «10 років Союзу Козаків Росії».

Запорізькі ЗМІ також писали про судові розгляди щодо Панченка у зв'язку з «кришуванням» бізнесу на одному з ринків міста. У вересні 2014 року «Правий сектор» «люстрував» Панченка в сміттєвий бак, коли той з «георгіївською стрічкою» на грудях йшов в обласну адміністрацію за грамотами для себе і своїх соратників.