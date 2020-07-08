Угорщина присоромила Зеленського за сміття, яке річками тече з України



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З України до Євросоюзу вже не вперше пливуть річками тонни сміття

Президент Угорщини написав Зеленському листа про сміття з України

Угорщина поскаржилась Зеленському на закарпатське сміття, яке тече Тисою до них. Відповідний лист надійшов президенту України Володимиру Зеленському від угорського президента Яноша Адера.

Текст листа був опублікований на офіційному сайті угорського президента. У ньому зазначається, що угорська техніка вже не в змозі впоратись з купами сміття, яке йде з Закарпаття.

«Розчаровує, що забруднення Тиси відходами не було зменшено, і що воно несе тривалу загрозу крихкій екосистемі річки», - заяв Адер у листі Зеленському.

«Наші машини вже не в змозі впоратися з купами сміття, які надходять у нестримній кількості», - додав Адер.

Аналогічний лист щодо забруднення ріки Сомеш Адер надіслано президенту Румунії Клаусу Йоганнісу. Він просить обох президентів використати свій вплив, щоб зупинити забруднення рік.

До речі, Україні вже надсилали лист з попередженням про штраф за сміття, яке пливе до Євросоюзу.

Додамо, ЗМІ неодноразово писало про те, що місцеві мешканці викидають сміття біля річки, а під час повені його забирає течія.

Також нещодавно хвиля повені після великих дощів, окрім підвищення рівня води, принесла в Угорщину купу сміття з України та Румунії.

Ще у 2018 році у словацьких та угорських ЗМІ з'явились шокуючі фото - річка Бодрог, що витікає з України, заповнена сміттям і побутовими відходами. І весь цей бруд приплив з України. Між іншим, у 2015 році в Угорщину також припливли сотні тон сміття із Закарпаття, серед якого були навіть мертві свині.

А з пластикових пляшок, які припливають із Закарпаття, угорці будують кораблі, і влаштовують змагання, мета яких - привернути увагу до захисту навколишнього середовища.

Також нагадаємо, що 8 липня Зеленський прилетів на Буковину. Він планує перевірити стан подолання наслідків повені на Буковині.