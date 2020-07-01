СБУ викрила в Києві блогера-сепаратиста



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проросійський пропагандист поширював в інтернеті деструктивні матеріали Фото: СБУ

Розповсюджені блогером публікації містять публічні заклики до насильницького захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України

Служба безпеки України викрила у Києві проросійського блогера, який підбурював громадян до насильницького захоплення державної влади та повалення конституційного ладу в країні. Про це повідомляє Головне управління СБУ в Києві та Київській області.

За даними досудового слідства, пропагандист систематично поширював в інтернеті деструктивні матеріали. На персональних сторінках у соцмережах він провокував розпалювання міжнаціональної ворожнечі, закликав до порушення громадського порядку та масових заворушень. Частину із цих статей він отримував із російських пропагандистських ресурсів.

Ініційована СБУ експертиза засвідчила, що розповсюджені блогером публікації містять публічні заклики до насильницького захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, а також розпалювання національної ненависті та ворожнечі.

Правоохоронці провели 3 обшуки за місцями проживання фігуранта провадження та його рідних. Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки «Яндекс-деньги» та накопичувачі інформації із антиукраїнськими матеріалами.

Слідчі органів безпеки оголосили провокатору про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження уже скеровано до суду.

Заходи із викриття пропагандиста проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури Києва.

Як повідомлялося, раніше співробітники Служба безпеки України блокували в Києві діяльність пропагандиста, який поширював через інтернет сепаратистські заклики та ідеї так званого «русского мира».