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    На Закарпатті шантажисти вимагали гроші за пікантне відео

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    <span>На Закарпатті затримали шантажистів</span> - На Закарпатті шантажисти вимагали гроші за пікантне відео
    На Закарпатті затримали шантажистів
    Фото: Нацполіція

    Головною дійовою особою була 29-річна жінка, яка знайомилася і спокушала потерпілих

    На Закарпатті правоохоронці затримали трьох шантажистів, які працювали в доволі пікантній схемі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Співробітники оперативного підрозділу поліції Закарпаття отримали інформацію, що в обласному центрі промишляє група вимагачів, які шантажують місцевих жителів і вимагають від них грошові кошти.

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    На Закарпатті шантажисти вимагали гроші за пікантне відео
    На Закарпатті шантажисти вимагали гроші за пікантне відео
    На Закарпатті шантажисти вимагали гроші за пікантне відео
    На Закарпатті шантажисти вимагали гроші за пікантне відео

    «Троє жителів Львівщини спланували схему незаконного заробітку. Головною дійовою особою була 29-річна жінка. Вона знайомилася з чоловіками, спокушала їх, і коли справа доходила до інтиму, у приміщення вривалися спільники дівчини і починали знімати все на камеру», - йдеться в повідомленні.

    Після цього потерпілим пропонували відкупитися сумою в 2 тисячі доларів США. У разі відмови зловмисники погрожували поширити відео в соціальних мережах.

     

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