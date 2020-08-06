На Закарпатті шантажисти вимагали гроші за пікантне відео



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На Закарпатті затримали шантажистів Фото: Нацполіція

Головною дійовою особою була 29-річна жінка, яка знайомилася і спокушала потерпілих

На Закарпатті правоохоронці затримали трьох шантажистів, які працювали в доволі пікантній схемі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Співробітники оперативного підрозділу поліції Закарпаття отримали інформацію, що в обласному центрі промишляє група вимагачів, які шантажують місцевих жителів і вимагають від них грошові кошти.

«Троє жителів Львівщини спланували схему незаконного заробітку. Головною дійовою особою була 29-річна жінка. Вона знайомилася з чоловіками, спокушала їх, і коли справа доходила до інтиму, у приміщення вривалися спільники дівчини і починали знімати все на камеру», - йдеться в повідомленні.

Після цього потерпілим пропонували відкупитися сумою в 2 тисячі доларів США. У разі відмови зловмисники погрожували поширити відео в соціальних мережах.