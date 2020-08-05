Поліція розкрила жорстоке вбивство священника на Хмельниччині



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Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі

Вбивця залишив понівечене тіло священника біля автобусної зупинки серед дерев

Мешканець Донеччини вбив чоловіка у Хмельницькій області, а його понівечене тіло залишив біля автобусної зупинки серед дерев. З особистими речами вбитого зловмисник повернувся додому, будучи впевненим, що знищив всі докази причетності до злочину.

Проте вже за кілька днів підозрюваний був затриманий співробітниками управління карного розшуку поліції Донеччини у взаємодії з поліцейськими Хмельниччини.

Про це 5 серпня повідомив сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Тіло невідомого чоловіка з ознаками насильницької смерті було виявлено 25 липня серед дерев поблизу с. Лісоберезівка Хмельницької області. Незважаючи на те, що особистих речей вбитого знайдено не було, місцеві правоохоронці швидко встановили його особу. Ним виявився 36-річний мешканець Закарпаття, священнослужитель у м. Прага, який вже декілька днів значився безвісти зниклим.

Співробітники поліції почали встановлювати маршрут чоловіка та його пересування країною, кожна його зупинка була ідентифікована. Поліцейські перевірили всіх знайомих, з якими священик спілкувався напередодні своєї загибелі. Таким чином особу ймовірного вбивці було викрито. Підозрюваний – неодноразово засуджений 28-річний мешканець Дружківки.

Оперативники управління карного розшуку поліції Донеччини відпрацювали всі можливі зв’язки чоловіка та менше ніж за добу встановили його місцезнаходження. Фігуранта було затримано того ж дня. Під час обшуку у зловмисника було знайдено особисті речі вбитого, які було вилучено як речові докази.

Наразі підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, звідки буде переданий колегам з Хмельниччини. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.