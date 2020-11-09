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    У Росії військовий застрелив трьох людей на аеродромі

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    Нападник утік, прихопивши з собою зброю - У Росії військовий застрелив трьох людей на аеродромі
    Нападник утік, прихопивши з собою зброю

    Військовослужбовець вбив трьох і поранив одну особу

    У Воронежі солдат-строковик на військовому аеродромі, озброєний автоматом і сокирою, напав на людей. Про це повідомляється в російських Telegram - каналах.

    Зазначається, що напад стався близько 5.00 9 листопада. 

    «Військовослужбовець забрав сокиру у чоловіка, а потім почав стріляти з автомата», – йдеться у повідомленні.

    За попередніми даними, троє загинули, ще одна людина поранена. Їх виявили в службовому приміщенні аеродрому.

    «Військовослужбовець влаштував стрілянину, стріляв з пістолета, який забрав у офіцера. Убито троє осіб», – йдеться в повідомленні агентства, яке цитує джерело в екстрених службах регіону.

    Повідомляється, що влада Воронезької області підтвердила факт нападу на військовому аеродромі.

    «Так, факт такий є, ми зараз самі з'ясовуємо всі подробиці, там (на аеродромі - ред.) кілька загиблих», – повідомили в пресслужбі адміністрації області.

    Нападник втік. Його фото поширюють ЗМІ.

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    Наразі відомо, що нападником є 20-річний солдат-строковик Антон Макаров одягнений в зелену піксельну форму. При собі у нього є пістолет і два магазини з патронами.

    Росія ЗМІ смерть військові напад
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