У Росії військовий застрелив трьох людей на аеродромі

Військовослужбовець вбив трьох і поранив одну особу

У Воронежі солдат-строковик на військовому аеродромі, озброєний автоматом і сокирою, напав на людей. Про це повідомляється в російських Telegram - каналах.

Зазначається, що напад стався близько 5.00 9 листопада.

«Військовослужбовець забрав сокиру у чоловіка, а потім почав стріляти з автомата», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, троє загинули, ще одна людина поранена. Їх виявили в службовому приміщенні аеродрому.

«Військовослужбовець влаштував стрілянину, стріляв з пістолета, який забрав у офіцера. Убито троє осіб», – йдеться в повідомленні агентства, яке цитує джерело в екстрених службах регіону.

Повідомляється, що влада Воронезької області підтвердила факт нападу на військовому аеродромі.

«Так, факт такий є, ми зараз самі з'ясовуємо всі подробиці, там (на аеродромі - ред.) кілька загиблих», – повідомили в пресслужбі адміністрації області.

Нападник втік. Його фото поширюють ЗМІ.

Наразі відомо, що нападником є 20-річний солдат-строковик Антон Макаров одягнений в зелену піксельну форму. При собі у нього є пістолет і два магазини з патронами.