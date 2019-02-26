На Закарпатті відзначать 80-річчя утворення Карпатської України



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«Карпатська Україна стала ареною «гібридної війни» з боку сусідніх Польщі та Угорщини», - зазначив начальник наукового управління Українського інституту національної пам'яті Ярослав Файзулін

В рамках відзначення роковин подвигу закарпатців в Хусті відкриється фото-документальна виставка

На Закарпатті у березні відбудеться фестиваль «Історія:UA», який приурочений до 80-річчя утворення Карпатської України.

Про це повідомляє прес-служба Українського інституту національної пам’яті.

«Історія Карпатської України яскрава і драматична водночас. Це була перша спроба з часів Української революції 1917-1921 років демократичним шляхом відновити суверенітет України. На невеликому клаптику землі в Карпатах навколо української ідеї об’єдналися представники різних генерацій і середовищ українського руху. У той же час Карпатська Україна стала ареною «гібридної війни» з боку сусідніх Польщі та Угорщини, що включала в себе диверсійні акції, інформаційну війну, економічну блокаду та методи дипломатичного тиску. І першою кинула виклик нацизму зі зброєю в руках», - заявив начальник наукового управління Українського інституту національної пам'яті Ярослав Файзулін.

15 березня в рамках відзначення роковин подвигу закарпатців в Хусті відкриється фото-документальна виставка «Наша Земля проголошує, що вона була, є й хоче бути українська»: до 80-річчя незалежності Карпатської України». 22 березня з її матеріалами в приміщенні Закарпатської облдержадміністрації зможуть ознайомитися жителі Ужгорода.

«Збереглися унікальні фото та документальні кадри тих часів, які можна буде побачити на виставці. Розуміння тих подій дає можливість краще розібратися в тій гібридній війні, яка триває у нас сьогодні», - зазначив Файзулін.

Також в рамках фестивалю в Ужгороді відбудеться семінар для вчителів, педагогів і краєзнавців «Як говорити з молоддю про минуле», круглий стіл з істориками «Відновлення національної пам’яті та подолання історичних міфів», презентації книг спогадів про Майдан та сучасну російсько-українську війну, про окупацію Криму, майстер-класи відомих істориків, міні-турнір із настільних ігор про Українську революцію та УПА, розроблених Інститутом спеціально для популяризації історії серед молоді.

Мистецька частина фестивалю включає розмову про сучасне історичне кіно, показ фільму «Позивний «Бандерас» та зустріч із творчою групою фільму.

Учнів Ужгородського музичного коледжу чекає зустріч із народним артистом України, лідером гурту «Хорея Козацька» та дослідником музичної спадщини України Тарасом Компаніченком, який презентуватиме диск «Пісні української революції» та розкаже про свої знахідки пісень Карпатської України.

Завершиться фестиваль в Ужгороді великим гала-концертом на Театральній площі за участю гуртів Rock-Н та Kozak System.