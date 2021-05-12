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    На Закарпатті задихнулися вісім мільйонів бджіл, яких перевозили «Укрпоштою» (фото)

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    Бджоли загинули через відсутність кисню і відсіків для провітрювання - На Закарпатті задихнулися вісім мільйонів бджіл, яких перевозили «Укрпоштою» (фото)
    Бджоли загинули через відсутність кисню і відсіків для провітрювання
    Фото: Віталій Глагола/Telegram

    Вартість усіх відправлених поштою бджіл на ринку складає близько 500 тисяч гривень

    На Закарпатті загинули вісім мільйонів бджіл, яких відправили замовниками «Укрпоштою». Інцидент стався 11 травня, повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола.

    За його даними, бджолярі з Іршави і Виноградова надіслали «Укрпоштою» до замовників спеціальні пакети із бжолами, маткою й розплодом.

    «400 спеціальних пакетів працівники «Укрпошти» везли у звичайній вантажівці Hyundai. Через відсутність кисню і відсіків для провітрювання всі вісім мільйонів бджіл, що були у вантажівці, не вижили. Це виявили в Ужгороді за кілька годин після відправки», – йдеться в повідомленні.

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    На Закарпатті задихнулися вісім мільйонів бджіл, яких перевозили «Укрпоштою» (фото)
    На Закарпатті задихнулися вісім мільйонів бджіл, яких перевозили «Укрпоштою» (фото)
    На Закарпатті задихнулися вісім мільйонів бджіл, яких перевозили «Укрпоштою» (фото)
    На Закарпатті задихнулися вісім мільйонів бджіл, яких перевозили «Укрпоштою» (фото)
    Фото: Віталій Глагола/Telegram

    У зв’язку з цим бджолярі звернулись до поліції і збираються судитись з «Укрпоштою». Вартість усіх відправлених поштою бджіл на ринку складає близько 500 тисяч гривень.

    «Вони просто запарились у тій вантажівці без кисню й під розпеченими металом. Вони ж живі – це не просто вантаж. Бджолам теж треба кисень, а тут його не було, ще й у спеку. У мене серце розривається від побаченого вчора. Справа не тільки в матеріальних збитках – бджіл шкода неймовірно», – пояснила журналісту пасічниця Марія Лендел.

    Нагадаємо, «Укрпошта» встановила фіксований тариф на доставлення всіх замовлень з торговельного онлайн-майданчика OLХ.

    Теги: тварини Укрпошта журналіст
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