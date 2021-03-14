На День українського добровольця «Укрпошта» ввела обіг марки, які збиралася приурочити до радянського свята (фото)

Нові знаки поштової оплати присвячені одностроям Сухопутних військ і випущені спільно з Міністерством оборони

Національний оператор поштового звʼязку повідомив про випуск в обіг нової серії марок, присвячених формам одягу та знакам розрізнення Сухопутних військ Збройних Сил України (ЗСУ). Нові марки мали надійти в продаж у лютому, але після протестів громадськості та Міністерства оборони, презентацію випуску приурочили до Дня українського добровольця, який відзначається у країні сьогодні, 14 лютого.

Конверт із спецпогашенням марок «Збройні сили України. Сухопутні війська»

Як повідомляється на сайті «Укрпошти», марковий аркуш складається з 8 поштових марок. На марках представлені форми ракетних військ та артилерії, механізованих військ, військ протиповітряної оборони, гірської піхоти, танкових військ, армійської авіації, президентського полку та загальновійськова форма.

Наклад аркуша – 20 000 примірників. Автор маркового аркуша – Олексій Бондаренко, художник, співавтор графічного роману «Воля».

Як повідомлялося раніше, «Укрпошта» оголосила про намір ввести в обіг поштові марки «Збройні сили України. Сухопутні війська» 23 лютого, на день створення Радянської армії, який відзначається як військове свято і в сучасній Росії. Гендиректор національного поштового оператора Ігор Смілянський заявив, що обрана таким чином дата мало б стати тролінгом держави-агресора.

Реакція Збройних Сил України не забарилася – у Генштабі висловили рішучий протест цієї дати. «23 лютого держава-агресор РФ, яка веде війну проти України, відзначає день захисника вітчизни і день військової слави Росії. Тому ця дата є неприпустимою для промоції Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні. У Генштабі звернулися до «Укрпошти» з вимогою перенести введення в обіг поштових марок на 14 березня.

Також з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня «Укрпошта» випустила серію марок «Її величність – жінка» в жанрі «ню».