«Укрпошта» домовилася з урядом про доставку пенсій

Тариф на доставку пенсій підняли на 11%, а це дозволить зберегти робочі місця для 10 тисяч листонош

«Укрпошта» продовжить забезпечувати 3,5 млн пенсіонерів своєчасною доставкою пенсій додому. На сьогоднішньому засіданні уряд затвердив компромісне рішення щодо тарифів на доставку.

«Сьогодні «Укрпошта» обслуговує 3,5 млн пенсіонерів, які отримують пенсії готівкою вдома. Вони проживають у тих селах, селищах і містечках, де немає жодного відділення банку чи навіть банкомату. Всього по Україні таких населених пунктів понад 27 тисяч, а загалом в них мешкають близько 13 млн громадян. В умовах карантину Укрпошта продовжує забезпечувати українців своєчасною доставкою пенсій, а також ліків, продуктів харчування та інших замовлень. І надалі буде це робити. Уряд знайшов компромісне рішення, яке дозволить це забезпечити», – зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, чинні наразі тарифи на виплату та доставку пенсій і грошової допомоги, затверджені постановою уряду від грудня 2019 року, вже не покривають фактичні витрати компанії, необхідні для надання цих послуг. Тому для забезпечення належної роботи «Укрпошти» змінами до цієї постанови пропонується збільшити з 1 квітня поточного року тарифи у місті з 1,15% до 1,3 %, а в селі та селищах міського типу з 2,3% до 2,65 % від суми виплати.

«Це дозволить «Укрпошті» забезпечити своєчасну доставку пенсій, а також зберегти робочі місця для 10 тисяч листонош», – підсумував міністр.

Про цю новину також сповістив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Укрпошта» продовжить доставляти пенсії по всій території нашої країни до кінця 2021 року. Тариф в середньому збільшиться на 11%, і це дасть можливість 3,5 мільйонам пенсіонерів і більш ніж 65000 співробітникам нашої компанії сьогодні спати трохи спокійніше», – написав він.

Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що топ-менджемент «Укрпошти» поставив ультиматум уряду. Він вимагає підвищити тариф доставки пенсій з 60 до 100 грн.

Водночас гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський висловив вже обурення заявами міністра соцполітики. Він спростував заяву Лазебної про те, що тарифи на доставку пенсій зростуть на 67%. За його даними, тарифи планується підняти тільки на 11%.



