«Укрпошта» встановила новий тариф на доставку замовлень з OLX

Фіксована плата за відправлення буде тимчасовою і не поширюється на посилки, які важчі за 30 кілограмів

«Укрпошта» встановила фіксований тариф на доставлення всіх замовлень з торговельного онлайн-майданчика OLХ. Про це повідомила пресслужба національного поштового оператора.

З 19 квітня по 30 червня вартість всіх відправлень становитиме 25 гривень. З 1 березня по 18 квітня доставлення було безкоштовне.

Спеціальна ціна для пересилання товарів, придбаних на OLХ, 25 грн за посилку, діє для відправлень «Укрпошта Експрес».

Зокрема, до кінця червня не буде враховуватися обсяг посилки та вага (якщо вона менша за 30 кг), а також пункт призначення.

Понад 90% відправлень з OLХ – це посилки вагою до 5 кг. Якщо відправляти таку посилку просто так, її вартість становитиме 30-50 гривень.

Згідно з тарифом, доставляють у строки до 2 днів у межах обласного центру, області та між обласними центрами. Інші види доставлення в межах України – від 3 днів.

Раніше «Нова пошта» підвищила тарифи. Зокрема, на 1-10 грн подорожчала і упаковка посилок. Тепер за коробку від 30 до 40 кг з наповнювачем замість 86 грн доведеться заплатити 96 грн. Тариф на базові послуги доставки підвищується на 5 грн.

При цьому скасовується додаткова плата за ручну обробку при відправленні посилок розміром від 70 см з однією зі сторін відправлення за умови упакування згідно з правилами упаковки «Нової пошти».

Тепер такі посилки будуть доставлятися за базовим тарифом, головне, щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на плоску основу.