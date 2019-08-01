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    У Запоріжжі СБУ блокувала діяльність угруповання вимагачів

    • Розсилка
    У Запоріжжі СБУ блокувала діяльність угруповання вимагачів
    Фото: пресцентр СБУ

    Правоохоронці затримали трьох активних учасників угруповання під час спроби викрадення громадянина

    Співробітники Управління Служби безпеки України в Запорізькій області спільно зі слідчими ГУ НП в Запорізькій області блокували діяльність угруповання вимагачів, які тероризували жителів Запоріжжя. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    До складу банди входили раніше судимі за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів місцеві мешканці.

    Створюючи штучні конфліктні ситуації, зловмисники вимагали у громадян гроші за «владнання» конфліктів. Застосовуючи погрози та методи фізичного впливу, бандити примушували потерпілих сплачувати неіснуючі борги.

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    Співробітники спецслужби отримали оперативну інформацію, про наміри зловмисників викрасти місцевого мешканця та через тортури змусити чоловіка сплатити дві тисячі доларів США за звільнення.

    Правоохоронці затримали трьох активних учасників угруповання під час спроби викрадення громадянина.

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання), вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру за ст. 127 (катування), ст. 146 (незаконне позбавлення волі) та ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України Наразі ватажка угруповання оголошено у розшук.

    Тривають слідчі дії для встановлення можливої причетності учасників угруповання до скоєння низки інших злочинів.

    Заходи з викриття бандитів проводились у взаємодії зі спецпідрозділом КОРД.

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