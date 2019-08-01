У Рівному СБУ викрила державних реєстраторів на сприянні рейдерству (відео)



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Фото: пресцентр СБУ

Оперативники спецслужби встановили, що підозрювані змінювали майнові права в електронних базах Мінюсту, внаслідок чого реальним власникам завдано збитки на більше ніж 20 млн грн

У Рівному співробітники Служби безпеки України викрили приватного виконавця та двох державних реєстраторів на незаконній зміні майнових прав в електронних базах Мінюсту, внаслідок чого реальним власникам завдано збитки на більше ніж 20 млн грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ

Оперативники спецслужби встановили, що посадові особи одного з місцевих комунальних підприємств, за змовою з представниками кримінальних кіл регіону, здійснювали протиправну перереєстрацію нерухомості.

Посадовці за винагороду систематично вносили неправдиву інформацію до державних баз даних, що сприяло легалізації рейдерських захоплень підприємств та нерухомого майна. Приватного виконавця правоохоронці затримали в одній з кавʼярень обласного центру під час отримання 34 тис. грн ‒ другої частини неправомірної вигоди за відчуження нерухомого майна.

Загалом за цю оборудку зловмисники отримали 65 тис. грн.

Фото: ssu.gov.ua

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України проведено низку обшуків за місцем реєстрації комунального підприємства.

У ході слідчих дій правоохоронці вилучили претензійні судові документи та інші докази, що підтверджують неправомірну діяльність групи.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної діяльності. Заходи із викриття зловмисників проводилися під процесуальним керівництвом Рівненської місцевої прокуратури спільно зі слідчими Нацполіції.

Нагадаємо, що раніше СБУ викрила у Києві групу державних реєстраторів, які діяли за аналогічною схемою.